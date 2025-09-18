この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気脳科学者・茂木健一郎氏が、「生きがいの哲学は、成功をボーナスと考える」と題した動画を公開。動画の中で茂木氏は、「みんな幸せになりたいし成功したいと思う」ものの、人生の成功や天才になることには“保証がない”現実について自身の哲学を展開した。

茂木氏はまず、「人間のおかげで状況ってのは非常に複雑で予想がつかない」「非線形なんで、だからバタフライエフェクトは自分の中にもある」と指摘。どんなに努力しても、「ほんのちょっとしたこと、小さな変化で、それがこうなったりああなったりするわけだから、保証はない」と、人生や創造活動の結果に確実性はないと語る。

その上で、「生きがいが大事なんだよね。生きがいは、自分のやってることを楽しむことなんですよ」と強調。「それが他人からどう評価されるかとか関係なく、楽しむことですごくリアリスティックな考えに至る」と持論を述べ、「生きがいの思想っていうのは、成功することとか、創造的であるということが、全てボーナスだってこと」だと説いた。

さらに茂木氏は「自分のやってることを楽しむ。フロー状態になる。できればゾーンに入る。そうやって毎日毎日楽しく生きていて、ひょっとすると、ボーナスとして創造的になったり、天才的なものを作れたり、幸せになれたりできるかもしれない」と語り、日々の充実と生きがいを重視する“現実的哲学”を肯定。「だけど、あなたが生きがいを持つことは保証できます。ということが、生きがいの考え方の素晴らしいところ」と締めくくり、「誰にでも、日々の活動を喜び、楽しむことができる道が開かれている」と力強いメッセージを送った。

