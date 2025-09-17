【夫婦、小さなすれ違い…】忙しい朝、歯磨きしながらウロウロ…【第38話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、朝の支度をする妻にまつわる一件です。
いつもの朝、夫が見たのは、あちこち歩き回って準備をしながら歯を磨いている妻の姿。
正直、あまりお行儀がよくない？ しかし朝の貴重な時間をムダにせず、有効活用していると言えばそうなのかもしれない。でも歯磨きをササッと終わらせてから落ち着いて準備をしたほうが効率がいいのでは！？
……なんてことを考える夫。幾度となく、妻に「歯磨きを終わらせてから準備をすれば？」とアドバイスをしたこともあるのかもしれませんね。ながら歯磨きをする妻の姿を見るたびにモヤモヤするものの、最近では見慣れてきたご様子。思い切って見ないフリを続けるほうが気が楽かもしれませんね。歯磨き粉、そのへんにこぼさないでね〜。
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
