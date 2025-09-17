１５日午後６時２０分頃、山形・秋田県境の鳥海山（２２３６メートル）で、「３人が遭難したかもしれない」と一緒に登山していた親族から１１９番があった。

山形県警は１６日午前５時半頃から捜索に向かい、３人を救助。全員無事だった。救助された男性は「ガスがかかって道に迷った」と話しているという。

酒田署の発表などによると、遭難したのは東京都江戸川区の運送業男性（３２）と、山形県酒田市の小学６年女児（１２）と小学３年男児（９）の３人で、小学生２人は男性のめいとおい。男性と女児は警察官とともに下山し、体力を消耗していた男児は県防災ヘリ「もがみ」で救助された。３人ともけがはないという。

男性と、男性の兄、兄の子ども（長女、次女、長男）の計５人は、１５日午前５時頃、鳥海山山頂を目指し、鉾立口（秋田県にかほ市）から入山。昼頃に山頂に到着した。だが、下山する際に山頂から西約６００メートルの千蛇谷付近で、ペースの違いから二つのグループに分かれた。兄と次女（１０）の２人は同日中に下山した。

その後、男性から兄にＬＩＮＥで「道に迷った」とメッセージが届き、兄は午後５時半頃、「御浜小屋で朝まで待つように」と返信した。「わかった」と返信があったが、その後連絡が途絶えた。

酒田署と県警山岳救助隊は１６日午前５時半頃、４人が鉾立口から、６人が吹浦口（遊佐町）からそれぞれ入山して捜索し、県警ヘリ「がっさん」も出動した。

ヘリが午前６時４５分頃、鳥海湖の東側の登山道を歩く３人を見つけ、下から登った署員が午前７時１５分頃に合流し、救助した。

「ルート共有が不十分だった」

遭難した男性の兄で、３人の子どもの父親（３４）が１６日、取材に応じた。５人で羽黒山や月山に登ったことはあるが、鳥海山は初めてで、ルートの共有が不十分だったことを悔やんだ。ただ、万が一に備え、水や食料を余分に持ち、ダウンジャケットやライト、災害用のポンチョを持参していたことで、遭難した３人は夜を乗り切れたという。

一行は１５日昼過ぎに下山し始め、ペースが速い父親と次女が先に行き、長女、長男と、父親の弟３人が後から続いた。子どもたちは靴擦れし、足にマメができた状態だったという。

下山後、弟からＬＩＮＥで「現在地がわからなくなった」と連絡が来た。７合目の御浜小屋に行くよう指示したが、弟はたどり着けず、「ここで夜を明かす」とメッセージが来た。予備のバッテリーがなく、その後はスマートフォンの電池消費を抑えるため、電源を切っていたようだ。

父親は登山口の駐車場で一夜を明かし、翌朝、３人が見つかったことを知って安心したという。「位置情報や登山ルートを自分は把握していたが、弟は十分にわかっていなかった。一本道で道に迷わないだろうと甘く見ていた」と反省を口にした。また、電波が悪く、スマホの地図が見られないことがあったため、「紙の地図を持てばよかった」と話した。

山麓の山形県遊佐町にとって、県内最高峰・鳥海山の夏山登山は重要な観光資源だ。町は登山者向けに注意点などを記した手引を作り、配布している。

手引では「最短コースでも山頂まで往復１０時間前後かかる。『弾丸登山』はせずに余裕を持った行程を」「無理のない登山計画と適切な装備」などと明記。

町の担当者は「きちんとした登山計画を立て、同行者内でしっかり意思疎通を図るべきだ。登山ルートがわかる地図を持って登ってほしい」と話している。