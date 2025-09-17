【ホロライブ #hololive IF -Relax time-大空スバル】 【ホロライブ #hololive IF -Relax time-白銀ノエル】 2026年春頃 展開予定

　BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「ホロライブ #hololive IF -Relax time-大空スバル」と「ホロライブ #hololive IF -Relax time-白銀ノエル」を2026年春頃に展開する。

　本景品はホロライブメンバーの様々なシチュエーションを妄想する「#hololive IF」シリーズにて、ホロライブ2期生の大空スバルさんと3期生の白銀ノエルさんをフィギュア化したもの。

　バンプレストブランド公式Xにてシルエットが公開。ぺたんと座り込んだポーズが確認でき、どのような衣装になるのか続報に期待したい。

(C) COVER