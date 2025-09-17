プライズフィギュア「#hololive IF」シリーズに大空スバルさん、白銀ノエルさんが2026年春頃に登場予定
BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「ホロライブ #hololive IF -Relax time-大空スバル」と「ホロライブ #hololive IF -Relax time-白銀ノエル」を2026年春頃に展開する。
本景品はホロライブメンバーの様々なシチュエーションを妄想する「#hololive IF」シリーズにて、ホロライブ2期生の大空スバルさんと3期生の白銀ノエルさんをフィギュア化したもの。
バンプレストブランド公式Xにてシルエットが公開。ぺたんと座り込んだポーズが確認でき、どのような衣装になるのか続報に期待したい。
＼ 🚑 情報解禁 🚑 ／- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) September 17, 2025
ホロライブメンバーの様々なシチュエーションを妄想する『#hololive IF』シリーズから、#大空スバル が登場🚑
どんな衣装になるかお楽しみに🥳🫶
2026年春頃クレーンゲームで登場予定🎉
続報をお見逃しなく🍥@hololivetv #ホロライブ #BANPRESTO pic.twitter.com/tTM4SzEg3V
＼⚔情報解禁‼️⚔／- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) September 17, 2025
ホロライブメンバーの様々なシチュエーションを妄想する『#hololive IF』シリーズから、#白銀ノエル が登場！
2026年春頃クレーンゲームで登場予定🎉
気になる衣装は？
何ver.なのか？🥳
最新情報をお見逃しなく⚔@hololivetv #ホロライブ #BANPRESTO pic.twitter.com/zKZbMbJS5Z
(C) COVER