2児の母・北川景子、芸能界の“ママ友”紹介「同時期に出産をし、同時期に復帰」
2児の母で俳優の北川景子（39）が17日までに自身のXを更新。長い付き合いの芸能界の“ママ友”を紹介した。
【写真】北川景子＆“ママ友”オフショット
投稿で、「菊地亜美ちゃんと久しぶりに話せて嬉しかった」と、2ショット写真を公開。「同時期に出産をし、同時期に復帰し、ご縁がずっと繋がっています」と説明した。
なおハッシュタグで「#亜美ちゃん #お話が面白すぎ #娘同士も仲良し #お迎えで解散」と、子ども同士も交流があることなども明かした。
さらに菊地も自身のXにて、北川の投稿に対して「私にとって、芸能界で一番初めに出産を機に仲良くなった景子さん」「ほんとに沢山助けられて、ご縁に感謝です」とつづり、北川はその投稿をりポストしていた。
これらやり取りにファンからは「素敵な関係ですね」「仲良しっていいですね」「幸せが伝わってきます！」「お二人とも素敵な笑顔で最幸です」などの声が多数寄せられた。
北川は2016年1月、アーティスト・タレントのDAIGO（47）と結婚。20年9月7日に長女の誕生を発表、24年1月31日に長男の誕生を報告している。
