サッカー元日本代表の本田圭佑氏の解説が視聴者から「面白い！」と話題になっている。これまでの解説者の枠を超えた本田氏の話し方を考察し、ビジネスにも役立つ「人を惹きつけるコミュニケーション」の要素をひも解いていく。※画像：本田圭佑氏 公式Instagram All About

「心地よい予定不調和」を生む大切さ 本田圭佑氏の解説に注目

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 本田圭佑氏のW杯解説がSNSで「面白い」と大きな話題になっている
  • 感情と論理の絶妙なバランスが視聴者を飽きさせないと筆者は分析する
  • 「心地よい予定不調和」が人を惹きつける鍵だとライフキャリアガイドが指摘
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