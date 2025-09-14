「ビオレu ハンドソープ」からスヌーピーデザインボトルが登場！にくきゅう型の泡がかわいすぎ
毎日の手洗いタイムがワクワクする時間に変わりそうな素敵なニュースが届いた！花王のビオレuから、新たに登場する「金木犀の香り」シリーズで、スヌーピーデザインのスペシャルコラボパッケージが2025年9月13日より数量限定で発売中だ。
今回のコラボは、「泡スタンプハンドソープ」と「泡ハンドソープディスペンサー」の2商品。新しい香りとかわいいデザインのダブルの魅力で、スヌーピーファンはもちろん、子どもと一緒に楽しく手洗いしたい人もぜひチェックしてみて。
■かわいい“にくきゅう型”の泡にキュン！泡スタンプハンドソープ
まず注目したいのが「ビオレu 泡スタンプハンドソープ にくきゅう型 スヌーピーデザイン」。なんと、泡がスヌーピーのにくきゅうの形で出てくるという、見ているだけでキュンとしてしまう仕様になっている。
使い方はとっても簡単で、片手でポンッと押して、パっと離すだけ。片手がふさがっている場面でもラクラク使えるのがうれしい。ボトルにはスヌーピーとウッドストックが仲良く描かれていて、洗面所に置くだけで空間がパッと明るくなる。240ミリリットルの手頃なサイズだから、狭いスペースでも邪魔にならない。
もちろん機能面もバッチリ。殺菌成分配合で汚れやウイルス・細菌をしっかり除去してくれるうえ、素肌と同じ弱酸性だから手肌にも優しい。毎日使うものだからこそ、こういった配慮は本当にありがたい。
■手をかざすだけでOK！スヌーピーたちが見守るオートディスペンサー
続いて紹介するのは「ビオレu 自動で出る泡ハンドソープディスペンサー スヌーピーデザイン」。手をかざすだけで自動的に泡が出てくる、今どきの衛生的なアイテム。
本体にはスヌーピーをはじめ、チャーリー・ブラウンやライナスなど、PEANUTSの仲間たちが大集合！コンパクトなサイズ感で狭い洗面所にも置きやすい。スヌーピーたちが見守ってくれる洗面所なら、家族みんなが笑顔で手洗いできそう。
セット内容も充実していて、専用ディスペンサー本体に加えて、金木犀の香りの詰め替え用430ミリリットルとお試し用電池(単4形×4本)が付属。買ったその日からすぐに使い始められる。
■秋の訪れを感じる、ふんわり優しい金木犀の香りにうっとり
今回のコラボ商品の特徴は、新登場の「金木犀の香り」を採用していること。秋の風物詩ともいえる金木犀の甘く優しい香りが、手洗いのたびにふわっと広がる。手を洗うという日常的な行為が、ちょっとした癒しの時間に変わるなんて素敵すぎる。
■9月13日発売！数量限定だから見つけたら即ゲット
発売日は2025年9月13日で、全国の主要ドラッグストアなどで販売予定。また、スヌーピーの公式オンラインストア「おかいものSNOOPY」でも取り扱い予定とのこと。
なお、通常デザインの金木犀の香りシリーズ(本体240ミリリットル、詰め替え用430ミリリットル、詰め替え用大サイズ770ミリリットル)も同日発売。でも、スヌーピーデザインは数量限定ということもあって、店頭で見つけたら迷わずGETすることをおすすめしたい！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
