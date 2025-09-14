¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤´¥á¥í¥ó!?¡× Ä¸ÅÅ¤Î¤Þ¤º¤¤ËÀ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥á¥í¥ó¥Ñ¥óÉ÷Ì£¡×¡ÊÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô¡Ë
¥í¡¼¥«¥ëÅ´Æ»¤¬À¸¤ó¤À¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¸»ÒÅÅµ¤Å´Æ»¡ÊÄ¸ÅÅ¡Ë¤Î¡Ö¤Þ¤º¤¤ËÀ¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£
¥½¡¼¥¹Ì£¡¢¥³¡¼¥ó¥Ý¥¿¡¼¥¸¥åÌ£¡¢¤«¡Á¤ë¤¤¥Á¡¼¥ºÌ£¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥ÈÉ÷Ì£¤ÈÏÂÍÎÃæ²Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÃæ¡¢Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¿·¾¦ÉÊ¤¬¡Ö¥á¥í¥ó¥Ñ¥óÉ÷Ì£¡×¡£2025Ç¯£¹·î£¶Æü¤«¤é¡¢¸¤ËÊ±Ø¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¤Ì¤ìÀùÌß±Ø¡ÊÄ¸»Ò»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÄ¸ÅÅ¤Î¤ß¤ä¤²ÉÊÅ¹¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¤¤ËÀ¡£¥Þ¥º¤¤¤Î¤Ï·Ð±Ä¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤Î¼«µÔ¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£¿·¾¦ÉÊ¡¦¥á¥í¥ó¥Ñ¥óÉ÷Ì£¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ï¡¢2025Ç¯£³·î¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¼¡Ïº±¦±ÒÌç¡×¡Ê¸µÆî³¤22000·Ï¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸ÀéÍÕ¸©¤Ë¤¢¤ëÀéÍÕ·ÐºÑÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¡£
Ä¸ÅÅ¤Ï¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¤Þ¤º¤¤ËÀ¤Î¿·É÷Ì£¤ò¹Í°Æ¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è¤Ë¤¢¤ëÀéÍÕ·ÐÂçÉíÂ°¹â¤ÎÀ¸ÅÌ²ñ¡£Æ±¹»¤ÎÎ¬¾Î¤Ï¡Öcku¡×¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤Û¤«ËÜµ»ö¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤âà±£¤·Ê¸»úá¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Î¥á¥í¥ó¥Ñ¥óÉ÷Ì£¡¢¤Þ¤º¤¤ËÀ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè18ÃÆ¡£Ä¸ÅÅ¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¿·¾¦ÉÊ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤È¹á¤ê¡£³§¤µ¤Þ¤¬ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»×¤ï¤º¡Ø¤´¥á¥í¥ó¡Ù¤È¿´¤Ç¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ä¤ä¶¯°ú¤Ê¥Ü¥±¤ÇPR¤¹¤ë¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸