北村匠海“夫婦ショット”に反響続々「顔が似てきた？」「こっちまで幸せな気分になる」
俳優の北村匠海が、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“夫婦ショット”が公開された北村匠海
公式SNSは「『あんぱんまん』をみつめる２人 アトリエで１枚」とつづり、劇中で夫婦を演じる今田美桜、北村匠海の2ショットを添えた。
ファンからは「のぶが泣いてるの見てつられて泣いてる嵩めちゃくちゃ良かったです 2人であんぱんまんを見つめてるのも素敵すぎる 本当の夫婦にしか見えません！」「顔が似てきた？素敵なオフショ、ありがとうございます」「嵩くんの髪型、眼鏡、縦じまセーター。のぶちゃんの大きな襟のシャツブラウス。70年代がほんと、彷彿とします。ここまで再現度高いドラマ珍しいです。毎日ワクワクとタイムスリップ気分です」「本当に素敵なご夫婦です。こっちまで幸せな気分になる」「お二人、後ろ姿も素敵ですね」などの声が寄せられている。
