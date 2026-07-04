横浜のインド料理店が全焼しました。きょう午前9時ごろ、横浜市西区の商店街にあるインド料理店で「店から煙が出ている」と通行人から119番通報がありました。消防車など34台が出動し、火はおよそ30分後に消し止められましたが、1階の店舗部分がすべて焼けました。当時、店は営業しておらず、けが人はいませんでした。冷蔵庫付近が激しく焼けていて、警察が出火原因を調べています。