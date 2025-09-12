アインＨＤが急反発、ファーマシー事業好調で２６年４月期業績予想を上方修正

アインホールディングス<9627.T>が急反発し、２２年１１月以来の７０００円台を回復した。１１日の取引終了後、２６年４月期の連結業績予想について、売上高を５２２０億円から６４６０億円（前期比４１．４％増）へ、営業利益を２１８億６０００万円から２８３億円（同６７．７％増）へ、純利益を１１４億５０００万円から１３５億円（同４５．８％増）へ上方修正したことが好感されている。



主力のファーマシー事業で、高額医薬品の処方により処方箋単価が上昇し、処方箋枚数も堅調に推移していることに加えて、首都圏や関西圏、東海地方などの人口集積エリアを中心に調剤薬局約８３０店舗を展開する「さくら薬局グループ」がグループ入りしたことも寄与する。



なお、同時に発表した第１四半期（５～７月）決算は、売上高１３２９億６９００万円（前年同期比２８．３％増）、営業利益４２億５４００万円（同５４．３％増）、純利益１９億３０００万円（同１７．５％増）だった。



出所：MINKABU PRESS