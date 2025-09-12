男性の前であざとく振る舞うのではなく、あえてサバサバ系を演じて距離を詰める女子っていますよね。同性から見ると一発で演じていることがわかりますが、男性はまんまと騙されてしまうのが厄介です。しかし、そんな自称サバサバ系女子を見破る男性もいるようで……？ 今回は、自称サバサバ系女子を黙らせたイケメン男性社員の話をご紹介いたします。

ただの無神経な人

「会社のレクリエーションでバーベキューをした日、私は野菜を切る係を引き受けたんです。すると先輩が『そんな女子っぽい作業選んじゃって』『料理できるアピール？』と嫌味を言ってきました。私は自分が得意な作業をやろうと思って言っただけで、なにも男ウケなんて狙っていないのに、先輩は『サバサバしてるから思ったこと言っちゃうんだよね』と言ってきてイラッ。そのあと先輩は『私はお肉焼く係ね』と言いながら男性社員にベタベタしてたけど、これのどこがサバサバしているのやら……。

イライラした気持ちを抱えながら野菜を切っていると、一人の男性社員が先輩に向かって『さっきからサバサバ系って自称してますけど』『それはデリカシーがないって言うんですよ？』とまさに私が思っていたことを、ズバッと言ってくれて気持ちよかったですね……！ しかもこの男性社員は、社内一イケメンと言われてる人だから、先輩はかなりショックだったみたい。それ以来、先輩は自分でサバサバしてるとは言わなくなりましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 自分でサバサバしていると言う人は、ほぼ間違いなく陰湿なタイプが多いですよね。この男性社員は、騙されることなく見抜いていて立派です！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。