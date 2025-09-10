Instagramに投稿されたのは、ワンコが飼い主さんにピッタリついて歩いていた時の出来事です。飼い主さんが不意打ちで後ずさりしてみたら、ワンコは戸惑いながらも完璧に対応して…？投稿は記事執筆時点で29万4000回再生を突破し、「可愛すぎる」「賢い」「信頼関係の表れですね」といった声が寄せられています。

【動画：いつも廊下でピッタリついて歩く犬→不意打ちで『後ずさり』してみたら…まさかの光景】

飼い主さんにピッタリついて歩くワンコ

イタリアングレーハウンドの「プット」くんは、飼い主さんが廊下を移動する時に横にピッタリついて歩いてくれることが多いそうです。この日も、飼い主さんとプットくんは、仲良く並んで廊下を歩いていました。

プットくんは時々飼い主さんのお顔をチラッと見上げながら、トコトコと前へ…。しっかり歩くペースを合わせてくれているところに、飼い主さんへの深い信頼と愛情を感じます。

不意打ちで後ずさりしてみたら…？

プットくんのお利口さんな姿を見ているうちに、「不意打ちで後ずさりしてもついてきてくれるのかな？」と確かめたくなった飼い主さん。さっそく一度立ち止まって、前を向いたまま後ろに下がってみたら…？

プットくんは飼い主さんを追い越してしまった直後に「あれ？」と立ち止まり、「どうしたの？」と問うように飼い主さんを見上げたそう。そして飼い主さんが後ずさりしていることに気づくと、「え？下がるの！？」とお目目を見開いたとか。明らかに動揺しているお顔が、可愛くてたまりません。

戸惑いながらも完璧に対応！

飼い主さんが予想外の行動をした時に、どうしたらいいのかわからず動けなくなってしまうワンちゃんは少なくないでしょう。しかしプットくんは「これでいいのかな…？」と戸惑いながらも、飼い主さんにピッタリついて一緒に後ずさりしてくれたといいます。

不意打ちの後ずさりにも完璧に対応してくれるなんて、想像以上の忠犬っぷりです…！飼い主さんもプットくんの対応力に驚くと同時に、優しさにほっこりしたそうですよ。今後もプットくんは、飼い主さんがどんな無茶ぶりをしても全力で応え、忠犬っぷりを発揮してくれることでしょう。

この投稿には「お利口さんで驚きました」「頭が良くて優しくて可愛すぎます」「顔をちゃんと見てて、後退もできるなんてすごいですね」といったコメントが寄せられています。

プットくんのお利口さんで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「iggy_putto」をチェックしてくださいね。

