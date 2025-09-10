もう在庫欠けだってぇぇえッ！？【3COINS】デザイン大優勝♡「新作アイテム」

今【3COINS（スリーコインズ）】では、ストライプ柄がおしゃれで可愛い「新作アイテム」が複数登場しています。使い勝手が良さそうなサイズ感のバッグや、見た目以上に収納できそうなポーチなど、コーデのアクセントになり見た目も実用性も備わったストライプ柄アイテムは、全種類コンプリートしたくなるかも……！ すでにカラー欠けが出ている人気商品なので、早めにチェックして。

コーデのアクセントに使いたいトートバッグ

【3COINS】「トートバッグ：S」\770（税込）

単調になりがちなワンピコーデや、シンプルなモノトーンコーデのアクセントにぴったりなトートバッグ。約高さ40cm × 幅35cmの使いやすそうなサイズで、実用性の高さも期待できます。持ち手が長めで、楽に肩がけできるのも嬉しいポイント。イエロー・ピンク・ブラウン・ブルー・グリーン系の5色展開。

小さいのに収納力に期待できるマチ付きポーチ

【3COINS】「マチ付きポーチ」\550（税込）

ふわふわのタオル地とカラフルなストライプ柄が可愛いポーチ。約縦14cm × 横19cmの小ぶりサイズながらマチ幅が約9cmあるため、見た目以上に収納できそう。こちらも上記のトートバッグ同様、全5色展開。ブラウンとピンクは在庫欠けしているようなので、欲しい人はお近くの店舗を急いでチェックして。

可愛く収納できてスッキリ持ち運べるフラットポーチ

【3COINS】「フラットポーチ」\330（税込）

こちらのポーチは、約縦15cm × 横19cm。マチなしのフラットタイプで、かさばりにくくスッキリ持ち運べるのが魅力です。イヤホンやリップなどの小物を可愛く収納できて、バッグの中のごちゃごちゃ問題も解決できそう。全5色展開。用途に合わせて使い分けられるように、イロチ買いするのもおすすめです。

オンラインでは完売！ 見つけたら即買いしたいシマシマソックス

【3COINS】「クルーソックス」\330（税込）

柄がコーデのアクセントになり、足元からおしゃれを底上げできそうなソックス。公式オンラインストアによると「足にほどよくフィットして、ズレにくく快適な履き心地」とのこと。ストレスフリーにお出かけできそうです。ブルー・ブラウン・イエロー・ピンクの4色展開。全色在庫なしになっている人気商品なので、店舗で見つけたら即購入がおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i