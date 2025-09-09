¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬9¹æËþÎÝÃÆ¡¡ÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤ËÅìµþDÇ®¶¸¡Äµð¿Í½é²ó¤ËÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¡¢°ìµó6ÆÀÅÀ
¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¾²ÅÄ¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤¿
¢£µð¿Í ¡¼ ¹Åç¡Ê9Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤¬9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¹ÅçÀï¤Ç9¹æËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£º¸ÍãÀÊÃæÃÊ¤Ë±¿¤Ö°ìÈ¯¤Ë¾ìÆâ¤ÏÂçÇ®¶¸¤·¤¿¡£
¡Ö7ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï2-1¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿1»àËþÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î7µåÌÜ¡¢¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö³Î¿®¤Î°ìÈ¯¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ïº£µ¨2ËÜÌÜ¡£8·î19Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç´Ý»³æÆÂçÅê¼ê¤«¤éÊü¤Ã¤¿5¹æ°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥¤¥ä¡¼¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë