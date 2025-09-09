タレントで活躍も…消えなかったチアへの思い 台湾美女を動かした幼少期の“記憶”
「Rakuten Girls」の陳伊さんに一問一答
日本ファンの注目も年々増している台湾プロ野球6球団で活躍するチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けでもある「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施した。
今回紹介するのは、活動5年目を迎えた背番号11・陳伊（チェンイー）さん。10月5日生まれ、165センチ。趣味はスキー、ダイビング。「Rakuten Girls」の前身「Lami Girls」1期生として、2013年から2015年まで活動後、一度チームを離れ、写真集の発売やCDのリリースなどタレントとして活躍していたが、2021年にオーディションに再挑戦し復帰を果たした。
◯自分の性格を一言で表すと？
「人のノリに流される」
◯得意なことは？
「記憶力！ 一度踊ったダンスは忘れません！」
◯苦手なことは？
「頭を使うこと…ははっ笑」
◯リラックスしたいときには何をする？
「散歩に出かける」
◯人生の最後に食べたいものは？_
「火鍋」
◯苦手な食べものは？
「辛いもの！」
◯携帯の待受画像は？
「雪景色」
◯つい買ってしまうものは？
「タピオカミルクティー」
父と兄と一緒に出かけた野球観戦で受けた影響
◯いつも持ち歩いているものは？
「携帯電話」
◯憧れの人、影響を受けた人は？
「子どもの頃、父と兄と一緒に野球観戦をしたときにチアリーダーを見て『野球のチアリーダーになること』が幼かった私の夢になりました」
◯人生で1番感動したことは？
「好きなことを仕事にできたこと」
◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？
「展示会ショーガール」
◯メンバー〇〇のここがすごい！
「ズーシュアンのラップがすごい！」
◯美容を維持するためにやっていることは？
「超音波を使って顔をスリムにしましたが、顔はまだ丸いままです」
◯日本で印象に残っていることは？
「日本でスキーをするのが大好き！ 夜はビールを飲みながらイクラを食べるのが幸せ！」
◯桃園国際野球場でのおすすめのグルメやおすすめの楽しみ方は？
「張滷肉飯（ルーローハン）が私のお気に入りです！」
◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！
「もっと努力してすてきな人になることです」
◯最後に日本のファンへ一言！
「いつまでも一緒にいたいです」（「パ・リーグ インサイト」編集部）
（記事提供：パ・リーグ インサイト）