「Rakuten Girls」の陳伊さんに一問一答

日本ファンの注目も年々増している台湾プロ野球6球団で活躍するチアリーダー。パ・リーグインサイトでは、台湾プロ野球チアの先駆けでもある「Rakuten Monkeys」専属チアリーダー「Rakuten Girls」の2025シーズンメンバーに一問一答を実施した。

今回紹介するのは、活動5年目を迎えた背番号11・陳伊（チェンイー）さん。10月5日生まれ、165センチ。趣味はスキー、ダイビング。「Rakuten Girls」の前身「Lami Girls」1期生として、2013年から2015年まで活動後、一度チームを離れ、写真集の発売やCDのリリースなどタレントとして活躍していたが、2021年にオーディションに再挑戦し復帰を果たした。

◯自分の性格を一言で表すと？

「人のノリに流される」

◯得意なことは？

「記憶力！ 一度踊ったダンスは忘れません！」

◯苦手なことは？

「頭を使うこと…ははっ笑」

◯リラックスしたいときには何をする？

「散歩に出かける」

◯人生の最後に食べたいものは？_

「火鍋」

◯苦手な食べものは？

「辛いもの！」

◯携帯の待受画像は？

「雪景色」

◯つい買ってしまうものは？

「タピオカミルクティー」

父と兄と一緒に出かけた野球観戦で受けた影響

◯いつも持ち歩いているものは？

「携帯電話」

◯憧れの人、影響を受けた人は？

「子どもの頃、父と兄と一緒に野球観戦をしたときにチアリーダーを見て『野球のチアリーダーになること』が幼かった私の夢になりました」

◯人生で1番感動したことは？

「好きなことを仕事にできたこと」

◯Rakuten Girlsとして活動していなかったら何をしてると思う？

「展示会ショーガール」

◯メンバー〇〇のここがすごい！

「ズーシュアンのラップがすごい！」

◯美容を維持するためにやっていることは？

「超音波を使って顔をスリムにしましたが、顔はまだ丸いままです」

◯日本で印象に残っていることは？

「日本でスキーをするのが大好き！ 夜はビールを飲みながらイクラを食べるのが幸せ！」

◯桃園国際野球場でのおすすめのグルメやおすすめの楽しみ方は？

「張滷肉飯（ルーローハン）が私のお気に入りです！」

◯2025シーズンの意気込みを聞かせて！

「もっと努力してすてきな人になることです」

◯最後に日本のファンへ一言！

「いつまでも一緒にいたいです」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）