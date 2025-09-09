¥É·³¾¡Íø¤ÎÎ¢¤Ç¡ÄÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¼ùÎ©¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î¡È¸¸¡É¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¢ª2Æü¸å¤â9²ó¤ËÈá·à
»³ËÜÍ³¿¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î²÷µó¤â
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 3¡¼1 ¥í¥Ã¥¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¡È»Ë¾å½é¡É¤ÎµÏ¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¡£9²ó¤Þ¤ÇÅê¼ê¿Ø¤¬¡Ö¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥ï¥ó¥é¥ó¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ²÷µó¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£µÏ¿¥Þ¥Ë¥¢¤ÎMLBµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¤Ë»Ä¤ëÄÁ»ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬2²ó¤Ëµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢7²ó1¼ºÅÀÌµ°ÂÂÇ11Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£8²ó¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤¬3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢9²ó¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢ÀèÆ¬¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢·ÑÅê¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥ï¥ó¥é¥ó¡×¤Ï¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡È¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡É¤¬9²ó¤Ç¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò·ÑÂ³¡£¤·¤«¤·¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤ÆâÌî¼ê¤ËÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤ÆºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç²÷µó¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3»î¹ç¥¹¥Ñ¥ó¤Ç2ÅÙ¤â9²ó¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬½é¤À¤È¤¤¤¦¡£ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê·Á¤ÇÎò»Ë¤ËÌ¾Á°¤ò¹ï¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë