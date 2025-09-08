阪神・近本が優勝のウイニングボールを掴んだ

■阪神 2ー0 広島（7日・甲子園）

ファン絶賛の名場面となったようだ。阪神は7日に甲子園で行われた広島戦に勝ち、2年ぶり7度目のリーグ優勝を達成した。ウイニングボールを掴んだのは中堅の近本光司外野手で、その捕球の姿に「マジで美しかった」とファンが魅了されている。

阪神が2-0のリードで迎えた9回2死、広島・秋山翔吾外野手の飛球はセンター方向へと飛んでいった。素早く落下地点に入っていた近本はピタリと足を止めて仁王立ち。そのままグラブをはめた右手を静かに上げて捕球した。

優勝決定となる打球を力強く掴んだ近本はグラブを誇らしげに高く掲げたまま。優勝の瞬間を噛み締め、ひと呼吸置いてから、そのままグラブを胸の前に抱えて大歓声のなか、歓喜の輪ができるマウンドへと向かった。

近本のカッコ良すぎる捕球にSNSも大騒ぎ。ファンは「何百回と見れる」「仁王立ちで捕球するのカッコ良すぎた」「近本に飛んでくること自体がもうカッコよかった「ザ・キャッチ」「噛みしめるようにボールを抱えた」「何も言葉ない」「ラオウみたいで格好良かったな」と余韻に浸っていた。（Full-Count編集部）