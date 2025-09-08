この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が伝授：「眠れない夜が変わる！」自律神経を整えて『朝まで熟睡』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピストの音琶麗菜氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【寝る前】自律神経を整え、疲れたカラダを超回復！朝まで熟睡できる手もみセラピー」をテーマに、手のひらを押すだけで自律神経を整え、疲れを癒やすセルフケアの方法を紹介した。



夜、布団に入ってもなかなか眠れず、翌朝まで疲れが残る…。そんな日々が「手のひらを押すだけ」で変わるとしたらどうだろうか。音琶氏が紹介するのは、自律神経を整えて深い眠りへと導くシンプルなセルフケアだ。



動画内では、「最近イライラする、疲れが取れない、夜眠れない、という方はぜひ一緒に手のひらを押してみてください」と提案し、3つの反射区（間脳・背骨上部・背骨中部）を押すだけで「夜ぐっすり眠れるようになったり、リフレッシュするのにとってもぴったり」と強調。それぞれの部位を刺激することで、自律神経のバランスを整え、気持ちが落ち着き、睡眠の質まで変わっていくという。



また、押した部分に爪の跡が残るほどの感覚があることを目安に、「押して全然凹んで戻ってこない方は、かなり疲れていますので体は休ませてください」と注意を促した。加えて、「1回につき7秒」「3回から5回繰り返す」といった実践の目安を具体的に示し、「水分を取ることは忘れずに、老廃物を流していきましょう」と健康維持のコツも伝えている。



動画の締めくくりには「仕事でヘトヘトになったり、気持ちがすっきりしないなというときに、ぜひお試しください」と視聴者にエール。眠れない夜や疲れを引きずる朝を変えたい人にとって、この動画は未来の自分を変える第一歩。見終えたときには「今夜から試してみよう」と自然に思える内容になっている。