【「仮面ライダーゼッツ」新商品】 9月19日 予約開始

バンダイは、「仮面ライダーゼッツ」のなりきり玩具、アクションフィギュア新商品を9月19日より予約受付を開始する。

特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より劇中に登場するアイテムを再現したなりきり玩具や「仮面ライダーゼッツ テクノロムストリーム」をアクションフィギュア化した商品が展開される。

ゼッツギアシリーズ DXゼッツライセンス

10月4日 発売予定

価格：1,980円

□「ゼッツギアシリーズ DXゼッツライセンス」

「仮面ライダーゼッツ」に登場する「ゼッツライセンス」がなりきり玩具で登場。付属のライセンスカードを差し込むと異なる絵柄が現れる。カードは両面印刷で2枚付属し、4種の絵柄で遊べる。

カプセムでボタンを押すとロックが解除され、パネルをオープンさせてバイザーモードに変形する。

また、付属の「電王カプセム」は別売りの「変身ベルトDXゼッツドライバー(別売り)」にセットすることで各ライダーオリジナルの音声、発光遊びが楽しめる。

ゼッツギアシリーズ DXゼッツセンサー

10月4日 発売予定

価格：2,970円

□「ゼッツギアシリーズ DXゼッツセンサー」

「仮面ライダーゼッツ」に登場する「ゼッツセンサー」がなりきり玩具で登場。センサーが動きに反応して音が鳴り、4種のモードの応じて反応音が変化する。カプセムをセットすることで追跡モードに変形する。

また、付属の「Wカプセム」は別売りの「変身ベルトDXゼッツドライバー(別売り)」にセットすることで各ライダーオリジナルの音声、発光遊びが楽しめる。

ゼッツギアシリーズ DXゼッツカメラ

9月27日 発売予定

価格：2,200円

□「ゼッツギアシリーズ DXゼッツカメラ」

「仮面ライダーゼッツ」に登場する「ゼッツカメラ」がなりきり玩具で登場。付属のゼッツカードをカメラのスリッドに入れると絵柄が出現し、カプセムを回すと絵柄が変化する。カードは両面印刷で2枚付属し、4種の絵柄で遊べる。

また、付属の「ディケイドカプセム」は別売りの「変身ベルトDXゼッツドライバー(別売り)」にセットすることで各ライダーオリジナルの音声、発光遊びが楽しめる。

DXレジェンドライダーカプセムセット02

10月4日 発売予定

価格：1,650円

□「DXレジェンドライダーカプセムセット02」

「仮面ライダーゼッツ」より変身アイテム「DXレジェンドライダーカプセムセット02」が登場。

本商品では「アギトカプセム」「オーズカプセム」「ガッチャードカプセム」のセット商品。別売りの「変身ベルトDXゼッツドライバー(別売り)」にセットすることで各ライダーオリジナルの音声、発光遊びが楽しめる。

仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツ テクノロムストリーム

10月4日 発売予定

価格：4,180円

□「仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーゼッツ テクノロムストリーム」

リアルな造形と全身37カ所可動という高いクオリティながら、丈夫な造りにより気兼ねなくガシガシ遊べる「仮面ライダーアクションフィギュア」シリーズで「仮面ライダーゼッツ テクノロムストリーム」が立体化。

新搭載可動として上下スライド式の腰可動だけでなく、胸可動も上下スライド式に進化し、更に上半身を前後に大きく傾けることが可能に。さらに、股関節スイング機構を搭載し、左右の脚を更に大きく広げる・蹴り出せるようになっている。

約15cmのサイズ感で全身の筋肉の隆起を表現するだけでなく、全身のハニカム模様も再現されている。メタリックグリーンは頭部・胴体を塗装、それ以外の部分を成形色で再現、そしてメタリックブルーは塗装のみで再現されている。

仮面ライダーアクションフィギュア カプセムチェンジコレクション 仮面ライダーゼッツ テクノロムセット

10月4日 発売予定

価格：2,200円

□「仮面ライダーアクションフィギュア カプセムチェンジコレクション 仮面ライダーゼッツ テクノロムセット」

「仮面ライダーアクションフィギュア」のリアルな造形・高い可動性能・遊びやすさと、伝統的なトイフィギュアらしいフォームチェンジ遊びを両立した派生シリーズ「仮面ライダーアクションフィギュア カプセムチェンジコレクション」に「仮面ライダーゼッツ テクノロムセット」が登場。

カンタン組み換えでテクノロムストリーム、テクノロムマシーナリー、テクノロムプロジェクション、その分身体の4つの姿が楽しめる。

約10.5cmの手のひらサイズに34箇所の可動箇所を搭載。前腕組み換えでテクノロムマシーナリーにフォームチェンジでき、巨大なマシーナレムアームを細部まで再現できる。

また、背中にマントを装填することでテクノロムプロジェクションにフォームチェンジが再現でき、マントは軸可動するので腕と干渉せずにポーズをつけることが可能。

ゼッツドライバーを交換することで、テクノロムプロジェクションの分身体も再現することができる。

(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映