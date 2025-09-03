当時7歳の息子を事故で亡くした母親が、岡山県備前市の小学校で講演会を開きました。子どもたちに、交通安全を呼びかける取り組みです。

【写真を見る】亡くなった謙真くん

当時7歳の息子は、トラックにはねられた

（高田 香さん）

「正しい知識と正しい行動で、交通事故を無くしたい」



備前市立伊部小学校で開かれた講演会で講師を務めたのは、東京に住む高田 香さんです。「親しみやすいように」と、高田さんはセーラー服を着て、講演に臨みました【画像①②】。

「死んでしまったことを信じたくない」

高田さんは9年前、当時7歳だった息子の謙真くん【画像③】を交通事故で亡くしました。

（高田 香さん）

「いなくなってしまったこと、死んでしまったことを信じたくないから信じない。寂しいので、謙ちゃんとよく遊びに行った公園に探しに行ったりしていました」

謙真くんが事故に遭ったのは、小学校の帰り道。青信号の横断歩道を歩いて渡っていたところ、右折してきた大型トラックにはねられました【画像⑤】。

高田さんが子どもたちに伝えたかったこと

交通事故の被害者をこれ以上増やしたくない…。高田さんはその一心で、全国の子どもたちに交通ルールを守ることの重要性を伝えています。



（高田 香さん）

「子どもたちに、『自分の命は自分で守る』という強い意志を持ってほしいのと、危機管理能力＝『ここは危ないな』と察知する能力を身につけてほしいな、という思いで話しています」



高田さんの講演を聞いた子どもたちは、改めて命の大切さを感じていました。



（講演を聞いた小学生）

「車にはねられて亡くなることが、怖いと思いました」

「信号が青になっても、右左をちゃんと確認して渡りたいです」

「自転車や、大人になって車に乗る時も、この話を思い出して生かしていきたいと思いました」

高田さんは、交通事故の被害者ゼロを目指して、今後も講演を続けていきたいと話しています。