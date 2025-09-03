地球の中心には「もう一つの惑星」が眠っている… デンマーク人女性学者が「暴いた」地球最後の謎！

2025年8月25日、ブルーバックスより

『カラー図解 アメリカ版 大学地球科学の教科書』

の第1巻、第2巻が上梓された。

本書はアメリカの名門大学が採用する地球学教科書

『UNDERSTANDING EARTH』(8th edition)

を全3巻の構成で翻訳したものである。

第1巻と第2巻では、プレートテクトニクスから、マントル対流など地球内部の動き、それらによって生みだされる火山や地層、岩石変成など、地球の固体部分の大きな仕組みが手に取るように理解できるつくりになっている。

また、第3巻では、大気・海洋の大循環システムから、いまや避けられない関心事である温暖化、マクロ的視点でとらえた気候大変動など、地球の表層部分の大きなメカニズムを中心に学べるようになっている。

本シリーズは、基礎から専門的な知識までしっかりと学びたい高校生や大学生の教科書として最適であるだけでなく、さらに専門的な地球科学、惑星科学、地質学の科学書を知解するための基本知識を得ることのできる良質な入門書である。

この度ブルーバックス・ウェブサイトにて本書の一部を特別公開。

我々が住む地球の「真実」をご覧ください。

＊本記事は、『カラー図解 アメリカ版 大学地球科学の教科書 第1巻』(ブルーバックス)を再構成・再編集してお送りします。

地殻

グーテンベルクに先立つこと5年、クロアチアのある科学者がヨーロッパ大陸の地下40kmという比較的浅いところに、別の境界を見出していた。

発見者の名にちなんでモホロビチッチ不連続面(略してモホ面)と名付けられたこの境界は、地殻とマントルを区分する。地殻はアルミニウムとカリウムに富んだ低密度のケイ酸塩からなり、マントルはマグネシウムと鉄をより多く含む比較的密度の高いケイ酸塩からなる。

核−マントル境界と同じく、モホ面は地球全体に共通する特徴だ。しかし、海洋下では大陸下よりもかなり浅いところに位置することがわかった。大陸地殻の厚さは平均で40km近いのに対して、海洋地殻の厚さは約7kmにすぎない。また、大陸の岩石のほうが酸素やケイ素などの軽い元素を多く含むので、大陸地殻は海洋地殻よりも密度が低い。

大陸地殻は海洋地殻よりも厚いが低密度のため、ちょうど氷山が海に浮くように、大陸は密度の高いマントル上に、海洋底よりも高く浮き上がる(図1.10)。

地球の表面が標高0〜1kmの範囲にある陸地の大部分と水深4〜5kmにある深海の大部分に大きく二分される理由はここにあり、表面地形のもっとも顕著な特徴となっている。

剪断波はマントルと地殻を伝播するので、どちらも固体岩石だ。ではどうして、大陸は固体岩石上に浮かぶことができるのか？

岩石は短期的(数秒から数年)に見れば強固な物質だが、長期的(数千年から数百万年)に見れば違う。地下約100km以深のマントルは弾性率が大きく低下し、非常に長い時間をかけて、大陸や山の重さを支えられるように流動する。

内核

マントルは固体、核の外側は液体なので、核−マントル境界は、鏡が光波を反射するように地震波をはね返す。

1936年にはデンマークの地震学者インゲ・レーマンが、それよりもはるかに深い地下5150kmに球状の明瞭な境界を見出した。これは、地球の中心部に液体の核よりも密度の高い塊があることを示唆していた。

レーマンの先駆的な研究に続いて、内核は剪断波と疎密波の両方を伝えることが確認された。すなわち、内核は液体の外核の内部に浮かんだ固体の金属球で、「惑星の中の惑星」なのだ。内核の半径は1220kmで、月の3分の2ほどの大きさである。

地質学者たちはこの「固結した」内核の存在に困惑した。地球内部の温度は深さとともに上昇するはずだと知っていたからだ。現在のもっとも正確とされる推定によれば、地球の温度は核−マントル境界の約3500℃から、中心部では5000℃近くまで上昇する。

内核のほうが高温なのだとしたら、外核が溶融しているのに、内核が固体ということがありえるだろうか？

この謎は後年、鉄−ニッケル合金を使った室内実験により解明された。実験では、地球中心部における「固結」が、温度の低下ではなく圧力の増大に起因することが明らかになった。

地球の主要な層の化学組成

20世紀半ばには、地質学者は地球の主要な層(地殻、マントル、外核、内核)のすべてに加え、地球内部のより細かな数々の特徴も発見していた。

たとえば、マントル自体が上部マントルと下部マントルの層に分かれていて、それらは岩石の密度が段階的に上昇する遷移層によって隔てられていた。この密度変化は、岩石の化学組成の変化ではなく、深さにともなう圧力上昇によって岩石を構成する鉱物の稠密度が変わることに起因する。

遷移層におけるもっとも急激な密度上昇は、深さ約410kmと660kmで生じるが、化学組成の変化に起因するモホ面および核−マントル境界における密度上昇にはおよばない(図1.11)。

地質学者はさらに、地球の外核が純粋な鉄−ニッケル合金ではありえないことも明らかにした。というのも、この合金の密度は観測により判明した外核の密度より高いのだ。

おそらく外核の質量の10％前後は、酸素や硫黄などのより軽い元素で構成されているのだろう。その一方、固体の内核の密度は外核よりもわずかに高く、ほぼ純粋な鉄−ニッケル合金と一致する。

地質学者は幅広い証拠を積み重ねて、地球の組成と成層構造のモデルをつくり上げてきた。モデルの構築には、地震データに加えて、地殻やマントルの岩石の組成、ならびに隕石(地球のような惑星が最初に形成されたときの素材と考えられる、宇宙物質のサンプル)の組成も証拠として利用されている。

100種類を超える元素のうち、8種類だけで地球の質量の99％を占める(図1.11参照)。さらに言えば、地球の約90％は鉄、酸素、ケイ素、マグネシウムのわずか4種類の元素からなる。最初の2つがもっとも多く、それぞれ地球の総質量の3分の1近くを占めるが、その分布は大きく異なっている。

これらの元素のなかでもっとも密度の高い鉄は核に、もっとも密度の低い酸素は地殻とマントルに集中している。シリカはマントルに比べて地殻に多く含まれ、核にはほとんど存在しない。

このような分布は、地球を構成するさまざまな層の組成はおもに重力のはたらきにより決まるという、ヴィーヒェルトの仮説を裏付けている。図1.11を見ればわかるように、私たちが踏みしめる地殻の岩石は、ほぼ半分が酸素でできているのだ。

＊ ＊ ＊

【初回を読む】地球の内部は「ドロドロの液体」…！ 当時の「常識を覆した」ドイツ人学者の「大発見」！