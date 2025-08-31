トイトレ成功！よろこびも束の間…次に立ちはだかる「予想外の壁」にママ困惑｜二人育児のキロク#32【ママリ】

幼稚園入園までを目標に、気楽な気持ちで始めたくうちゃんのトイレトレーニング。事前説明が伝わったおかげか、意外にもあっさりとおむつが外れてひと安心…。しかし、ホッとしたのも束の間、2人育児中のトイトレはハプニングの連続でした。

3歳を迎える くうちゃん。いよいよ、トイレトレーニングがスタートします。

事前のイメトレも功を奏し、スムーズにトイトレが完了しました。マキノさんもホッとした様子です。

おむつは外れたものの、トイレにはまだ介助が必要なくうちゃん。そして、動き回るへうくんからも目が離せません。

子育てはなかなか思うようにいかないものですね。成長にともなって、また新たな課題も出てきます。さらに忙しさを増した、マキノさん…。2人育児の大変さがうかがえますね。

自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる

第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。



しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。



育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。



新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。

