送信取り消し、もう間に合わない！ママ友の子の名前、漢字を間違えた時の絶望感【ママリ】
とんでもない間違いをして血の気が引いた経験はありませんか？この記事では、幼稚園のママ友とのLINEで慌てて謝罪したという投稿を紹介します。ママ友の子どもの名前を漢字表記で送っていた投稿者さん。しかし、あるとき、漢字が間違っていたことに気づいて…。
子どもの名前は覚えていても、漢字までは分からないこともありますよね。LINE上で名前を漢字で表記していた投稿者さんですが、間違いに気づいたときはとても焦ったことでしょう。
もし自分の子だったらと考えたときに、間違えられても全然気にならないという声が多くありました。名前自体を間違えられていたらさすがに訂正しますが、漢字で見る機会はほとんどありませんし、すぐに気づいて謝罪もしているのでわだかまりも残りにくいでしょう。
ママ友とのLINEで大失態…
LINEで幼稚園のママ友さんとやり取りしていたんですが…
ずっとお子さんの漢字を間違えていることに気が付かず…
優しい方で何も指摘してこなくて…
慌てて謝罪しちゃいました💦💦
もう…最低だ😱
幼稚園のママさんとは車と徒歩で会う事はないですが…
同じクラスで…
やらかしたと絶望です😣💦
気をつけていたはずなのに💦💦💦
間違いを気にする投稿者さんに励ましの声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
謝罪してくれたなら私なら全然気にならないですよ🥰
全然絶望に感じなくて良いと思います！
気づいて謝ったなら大丈夫ですよ😊
私はそもそも他人の子の漢字まで覚えきれないのでひらがなにしてます😂
あとは、忘れないように相手のラインの名前表示に子供の名前も入れてます😊
気にしなくて大丈夫ですよー
私の友達もずっと息子の漢字間違えてますがあえて訂正してないです😄
名前まちがってたら言いますが、漢字はいいかなと😘悪気ないの分かりますし。
あったときに漢字実はこれじゃないんだよねーって軽ーくいうつもりです。
とはいえ、投稿者さんの立場に立てばヒヤヒヤしてしまうのも無理はありません。今後のことを考えると、名前はひらがなで書いておく方が安心かもしれませんね。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）