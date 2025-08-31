¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÆî¸¶À¶Î´¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³Íµ¤Ë¥¨¡¼¥ë¡¡¡É¤Þ¤µ¤«¡É¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤â
¡¡¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÆî¸¶À¶Î´¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ²Å·¤ÎÃæ¡Ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¡¡Æî¸¶¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢¤¤¤È¤¦¤Ï¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÃç¡£Æî¸¶¤Ï¡¢²£»³¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Æî¸¶¼êºî¤ê¤ÎÆÃÀ½¤á¤ó¤Ä¤æ¤òº¹¤·Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¤Ï¸áÁ°9»þ49Ê¬»þÅÀ¤Ç2²¯5174Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1978Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£Åìµþ¡¦¹ñµ»´Û¤Ê¤É¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¡¢King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢´ë²è¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡ØWe are the No Borders!!¡Ù¡×¤ÏTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³¤Î¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¡¢µÁÂ¤Î¾¯½÷¤È¤ÎÅÐ»³¤ËÄ©¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥â¥È¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±çÊç¶â¡×¡¢Ç½ÅÐÉü¶½¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÉÍÊÕ¤é¤Î¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±çÊç¶â¡×¤ÎÌÜÅªÊÌÊç¶â¤òÀßÃÖ¡£°ú¤Â³¤¡¢°ìÈÌÊç¶â¡ÊÊ¡»ã¡¢´Ä¶¡¢ºÒ³²»Ù±ç¡Ë¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
