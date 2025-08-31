¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÀßÄê¡×¤ò²Æ¤À¤±¡È¶¯¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤ÏËè·î¡Ö500±ß¡×¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²Æ¤À¤±¡Ö¶¯¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅÅµ¤Âå¤Ï¤¤¤¯¤éÁý¤¨¤ë¡©1～3¥ö·î¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë»î»»
¤Þ¤º¤Ï¡¢²¹ÅÙÀßÄê¤ò¡Ö¶¯¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÅÅµ¤Âå¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®ーÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀßÄê²¹ÅÙ¤ò¡Ö¶¯¡×¤«¤é¡ÖÃæ¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈÇ¯´Ö¤ÇÌó61.7kWh¤Î¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ¡ÖÃæ¡×¤Ç»È¤¦¤È¤³¤í¤ò²Æ¤À¤±¡Ö¶¯¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸Á°Äó¤Ç1¥ö·î¤ÏÌó5.14kWh¡¢2¥ö·î¤ÏÌó10.29kWh¡¢3¥ö·î¤ÏÌó15.43kWh¤ÎÁý²Ã¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤Âå¤Î»î»»¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í Á´¹ñ²ÈÄíÅÅµ¤À½ÉÊ¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñ¤¬ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö1kWh¤¢¤¿¤ê31±ß¡×¤òÍÑ¤¤¡¢61.7¡ß¡Ê·î¿ô/12¡Ë¡ß31¤Çµá¤á¤ë¤È¡¢1¥ö·î¤ÏÌó159±ß¡¢2¥ö·î¤ÏÌó319±ß¡¢3¥ö·î¤ÏÌó478±ß¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤¯²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¿å½à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤ë¥³¥¹¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼¼²¹¤ä»È¤¤Êý¤Ç¾å²¼¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¶¯¡×¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡ÈÃÖ¤Êý¡¦»È¤¤Êý¡É¡£Ç¯´Ö¤Îºï¸º¸ú²Ì¤ÎÌÜ°Â
ÅÅµ¤Âå¤ÎÁý²Ã¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÀßÄê¤ò¡Ö¶¯¡×¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤º³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃÖ¤Êý¤äÆü¡¹¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¤Î¡Ö²ÈÄí¤Î¾Ê¥¨¥Í¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊüÇ®¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÊÉ¤«¤éÅ¬ÀÚ¤Ê´Ö³Ö¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó45.1kWh¤Îºï¸º¸ú²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÌÜ°ÂÃ±²Á31±ß/kWh¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó1398±ß¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸ËÆâ¤òµÍ¤á¹þ¤ß²á¤®¤Ê¤¤¹©É×¤ÏÌó43.8kWh¡ÊÌó1358±ß¡Ë¡¢ÌµÂÌ¤Ê³«ÊÄ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÌó10.4kWh¡ÊÌó322±ß¡Ë¡¢Èâ¤Î³«¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌó6.1kWh¡ÊÌó189±ß¡Ë¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ïµ¡¼ï¤ä¼þ°Ï²¹ÅÙ¤ÇÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê¸«Ä¾¤·¤Ç¡¢²Æ¾ì¤Ë¡È¶¯¡É¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎä¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÅÅµ¤Âå¤Î¾å¿¶¤ì¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÈ½ÃÇ´ð½à
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀßÄê¤ò¡Ö¶¯¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³Æ¥áー¥«ー¤ÏÄÌ¾ï¤Î²¹ÅÙÀßÄê¤Ï¡ÖÃæ¡×¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢²Æ¾ì¤ËÎä¤¨¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡Ö¶¯¡×¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤È¿©ºà¤Ë±þ¤¸¤¿±¿ÍÑ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¤ò¼é¤ë´ÑÅÀ¤òÍ¥Àè¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀßÃÖ¤ä»È¤¤Êý¤òÀ°¤¨¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¾Ê¥¨¥Í¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Æ¤À¤±¡È¶¯¡É¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅÅµ¤Âå¤ÎÁý²Ã¤Ï1¥ö·î¤ÇÌó159±ß
²Æ¤Î¤ß¡Ö¶¯¡×¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤ÎÁý²Ã¤Ï1¥ö·î¤ÇÌó159±ß¡¢2¥ö·î¤ÇÌó319±ß¡¢3¥ö·î¤ÇÌó478±ß¤È¤¤¤¦ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¼¼²¹¤ä³«ÊÄ²ó¿ô¡¢µÍ¤á¹þ¤ßÎÌ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¸ËÆâ¤ÎÀ°Íý¤ä³«ÊÄ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¡¢ÀßÃÖ´Ä¶¤Î¸«Ä¾¤·¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¸ú²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢´ðËÜ¤Ï¡ÖÃæ¡×¡¢É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤À¤±¡Ö¶¯¡×¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤È¡¢°Â¿´¤ÈÀáÌó¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
