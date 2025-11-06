韓国・ソウルで行われたAPEC首脳会議の一幕が、思わぬ形で話題を呼んでいる。【写真】超至近距離…チリ大統領の肩に手をまわして目を見つめる高市首相映像に映っていたのは、青いジャケットに身を包んだ高市早苗首相。隣に座るチリのガブリエル・ボリッチ大統領の右側から、奥の左肩に手を添えるように軽く身を寄せ、笑顔を向ける姿だった。高市首相の「距離感」に物議もこの映像がSNSで拡散されると、《距離感がバグってる