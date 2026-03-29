日本初！！おひとりさま蔘鶏湯専門店「蔘鶏湯人ル」(サムゲタンニル)。韓国の国家調理技能試験一級に、女性で初めて合格した朴 三淳（パク サムスン）の伝統の味を受け継ぐ、行列の絶えない大阪鶴橋の人気店。朝限定の定食が2026年3月1日から開始。朝の8:30～11:00までのみ予約なしで楽しめる「アサゲタン」を紹介します。 日本初！おひとりさま蔘鶏湯専門店「蔘鶏湯人ル」 店内に入ると、目に飛び込んでくる「蔘鶏湯」