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紀子さまが「掟破りの人事」断行か…「愛子さま旋風」へ警戒心？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 報道対応にたけた宮内庁職員が皇嗣職宮務官に就いたと「女性自身」が伝えた
  • 批判的な報道が過熱しないよう、紀子さまは心を砕いていると皇室担当記者
  • 昨今の愛子さまの声望と人気の高まりに、脅威を感じているようだと話した
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