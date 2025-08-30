初回1死満塁で有薗が特大飛球を放つも…

■日本ハム ー 楽天（30日・エスコンフィールド）

日本ハムは30日、エスコンフィールドで楽天と対戦。初回にいきなり先制されるも、直後に有薗直輝内野手の犠飛で勝ち越しに成功した。もっとも、新庄剛志監督は頭を抱えて“悔しさ”を滲ませた。「新庄さんと同じ反応してしまったわ」「気持ちめっちゃわかります笑」とファンも即座に反応した。

ベンチで思いが溢れた。日本ハムはルーク・ボイト内野手に特大弾を許したものの、その裏に郡司裕也捕手のフェンス直撃二塁打で同点に。さらに1死満塁の好機を作り、4年目の有薗が打席に立った。フルカウントからの6球目、藤井聖投手の直球を捉えた打球は左翼後方まで飛び、グランドスラムかと思われた。

しかし、惜しくも打球はフェンス手前で失速。三塁走者は悠々とホームインして勝ち越しの犠飛となったが、場内からは歓声だけでなく落胆する声も聞かれた。何より悔しそうにしていたのが、新庄監督だった。有薗が大飛球を放つと両手を挙げて喜んでいたが、捕球されると肩を落として頭を抱え、顔をしかめていた。

幻に終わった1軍初アーチにファンも注目。「有薗くん惜しくってまじで新庄さんと同じ反応してしまったわ」「グラスラかと」「ハムファンと新庄監督の思いシンクロしてた」「新庄www」「有薗惜しかったー」「マジで行ったと思った」と日本ハムファンもガッカリしていた。（Full-Count編集部）