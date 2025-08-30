¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡ª¡¡¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ä¥¯¥ë¥È¥ï¤é25Ì¾¤ò¾·½¸
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊRBFA¡Ë¤Ï29Æü¡¢9·î¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤ËÎ×¤à¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇWÇÕ²¤½£Í½Áª¤Ç2»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢1¾¡1Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Ï¡¢4Æü¤Ë¥ê¥Ò¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥óÂåÉ½¤È¡¢7Æü¤Ë¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏMF¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤äGK¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¤é¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢FW¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ÏÉé½ýÎ¥Ã¦Ãæ¤Î¤¿¤á¾·½¸³°¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢GK¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ú¥ó¥À¡¼¥¹¡Ê¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤äMF¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥ô¥¡¥ó¥Û¡¼¥Æ¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡Ë¤¬½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¾·½¸Îò¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥±¥¬¤Î¤¿¤á¼Âà¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤DF¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥»¥¤¥¹¡Ê¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡Ë¤âÁª½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼25Ì¾¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§GK
¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ú¥ó¥À¡¼¥¹¡Ê¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥»¥ë¥¹¡Ê¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Þ¡¼¥ë¥Æ¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¡ÊRB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¢§DF
¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥«¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡Ê¥Õ¥ë¥¢¥à¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥¼¥Î¡¦¥Ç¥Ð¥¹¥È¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë
¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥³¥Ë¡¦¥Ç¡¦¥ô¥£¥ó¥¿¡¼¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥á¥·¥§¥ì¡Ê¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡Ë
¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥à¥Ë¥¨¡Ê¥ê¡¼¥ë¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥Æ¥¢¥Æ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥»¥¤¥¹¡Ê¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡Ë
¢§MF
¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥é¥¹¥¥ó¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë
¥æ¡¼¥ê¡¦¥Æ¥£¡¼¥ì¥Þ¥ó¥¹¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Ï¥ó¥¹¡¦¥ô¥¡¥Ê¥±¥ó¡Ê¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡Ë
¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥ô¥¡¥ó¥Û¡¼¥Æ¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡Ë
¢§FW
¥ß¥·¡¼¡¦¥Ð¥Á¥å¥¢¥¤¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥Ç¡¦¥±¥Æ¥é¡¼¥ì¡Ê¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¡Ê¥ê¥è¥ó¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¥í¥¤¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ó¥À¡ÊRB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡¿¥É¥¤¥Ä¡Ë
¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥µ¡¼¥ì¥Þ¡¼¥±¥ë¥¹¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë
¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥â¥ì¥¤¥é¡Ê¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
