Çä¾å¤¬°¤¤¤Î¤Ë¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤´ÉÍý¿¦¡×¤Î¥À¥á¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½ÐÀ¤¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4400¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö°ìÀ¸³èÌö¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¥á¥½¥Ã¥É¤ä»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¸¶°ø¤ò¡ÖÂ¾¿Í¤Î¤»¤¤¡×¤Ë¤¹¤ë
¡¡Çä¾å¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö³°ÉôÍ×°ø¤Ð¤«¤ê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö·Êµ¤¤¬°¤¤¡×¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬Ë°ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÉô²¼¤Î¼Á¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤Ìõ¤Ë½ª»Ï¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤òµ¿¤ï¤Ê¤¤
¡¡ËÜÍè¡¢Çä¾å¤¬°¤¤¤È¤¤ËºÇ½é¤ËÃå¼ê¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤ä¾¦ÉÊÀß·×¡¢ÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ê¤É¤Î¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤´ÉÍý¿¦¤Û¤É¡¢¸½¾õ¤Î¤ä¤êÊý¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¡×¡Öµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ìÄ¾¤½¤¦¡×¤ÈÀº¿ÀÏÀ¤ÇÉô²¼¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¤Ï¸½¾ì¤ËÈèÏ«´¶¤¬¹¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿ô»ú¤Ï°ì¸þ¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¾ì¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡Æ°¤«¤Ê¤¤´ÉÍý¿¦¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¿ô»ú¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÃæ¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤À¤±¤òÄ¯¤á¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤»¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤¼¿ô»ú¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ç¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿ô»ú¤ÎÊ¬²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢Í¸ú¤ÊÂÇ¤Á¼ê¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¿ô»ú¤È¸þ¤¹ç¤¦
¡¡¾õ¶·¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤³¤½¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÎäÀÅ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ°¤«¤Ê¤¤´ÉÍý¿¦¤Ï¡¢´¶¾ð¤äÆ¨Èò¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢´¶¾ð¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â¤È¿ô»ú¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ÎÎäÀÅ¤µ¤¬¡¢ºÆµ¯¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4400¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×170ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£