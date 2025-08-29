SKE48の熊崎さんが始球式「すごすぎ！」

■中日 4ー3 ヤクルト（28日・バンテリンドーム）

完璧な投球がファンの心を掴んだ。28日にバンテリンドームで行われた中日-ヤクルト戦で人気アイドルグループ「SKE48」の熊崎晴香さんがセレモニアルピッチを務めた。青ミニスカ衣装で投じた一投は、捕手のミットへ一直線。「ノーバンどころか完璧ストライク」「すごすぎ！」と驚きの声が寄せられた。

誕生日の8月10日にちなんだ背番号「810」のユニホームでお腹を見せ、青いスカートを着用して登場。本塁側、バックスクリーン側にそれぞれ一礼。その後、ゆっくりと息を吐いてから投球動作に入った。ワインドアップから豪快に足を上げて投げ込むとど真ん中にストライクとなった。

その後は飛び跳ね大喜びすると、再び頭を下げてマウンドを降りた。その後は写真撮影などに応じた。

完璧投球はSNSでも話題に。「熊崎晴香さん凄すぎる」「癒される。SKE熊崎さん、お美しい」「SKEの始球式史上1番ナイスピッチじゃないか！」とコメントが集まった。（Full-Count編集部）