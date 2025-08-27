マンチェスター・ユナイテッド、ウェストハムの選手としてプレミアリーグでも活躍した元メキシコ代表FWチチャリートことハビエル・エルナンデス。



そんなエルナンデスが思う最高のイギリス人選手は誰なのか。最初にエルナンデスはマンU時代のチームメイトである4人を挙げたが、その中から『何でもできる選手』をNo.1に選んでいる。



「難しい質問だね。BEST4を挙げるなら、スコールズ、ギグス、キャリック、ルーニーだね。ギグスとスコールズはキャリアの晩年しか見ていないけど、本当に素晴らしい選手だったよ。『今これだけ凄いなら、全盛期はどうだったのだろう』と思ったものだ。ジェラード、ランパードも凄かったけど、個人的にMFではスコールズの方が上かな。ウォーミングアップ無しでも指示通りのボールを蹴ることが出来たからね。キャリックは最も過小評価されているイギリス人選手だと思う。彼がどれほど凄いかみんな分かってないよ」





「そして僕にとっての史上最高のイギリス人選手は、ワッザ（ルーニー）だ。彼は何でも出来るんだよ。左サイドバックだってこなすと思うよ」（『FourFourTwo』より）。エルナンデスはルーニーと前線でコンビを組むことも多かったが、2トップでもやりやすい選手だったと振り返っている。シュートからドリブル、パス、守備まで何でも出来る抜群のサッカーセンスがあり、エルナンデスの評価も納得か。