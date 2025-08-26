菅原由勢のブレーメン加入が発表!! 単年ローン契約、W杯イヤーにブンデス初挑戦へ
ブレーメンは26日、サウサンプトンから日本代表DF菅原由勢(25)が期限付き移籍で加入することが決まったと発表した。クラブによると買取オプション付きの単年ローン契約。菅原は来年夏の北中米W杯イヤーに向けた1年間を初挑戦のブンデスリーガで過ごすことが決まった。
菅原は昨季、オランダのAZからイングランドのサウサンプトンに完全移籍し、初のプレミアリーグ挑戦を果たした。公式戦35試合に出場したが、チームは今季からEFLチャンピオンシップに降格。今季は開幕節に先発出場したものの、直近2試合の出場時間は7分間にとどまっており、移籍が確実視されていた。
ブレーメンのフットボールダイレクターを務めるペーター・ニーマイヤー氏は公式サイトを通じて「由勢が我々を選んでくれて嬉しく思う。彼は何年もヨーロッパでプレーし、プレミアリーグとエールディビジで豊富な経験をしてきた。彼が我々を助けてくれると確信しており、迎え入れることができて嬉しい」とコメントした。
またホルスト・シュテフェン監督も「由勢はハイレベルな舞台で彼のクオリティーを証明してきた。彼はスピードがあり、戦える右SBで、ワイドの他のポジションでもプレーできる。彼は我々との会話の中でもポジティブな姿勢とメンタリティを持っていた。素晴らしい補強になると確信している」と太鼓判を押した。
ブレーメンには川崎Fアカデミー出身で世代別の日本代表・ドイツ代表の経験を持つGK長田澪が在籍しており、長田は開幕節フランクフルト戦でフル出場してブンデスリーガデビュー。これからは守備陣での共演に期待がかかる。
