リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦げんか」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

「建設的なタイプ」と「危ういタイプ」

調査は2025年2月18日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1380人、女性1620人）から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「パートナーと夫婦げんかをするか」を聞いたところ、男性の72.1％、女性の68.83％が「はい（けんかをする）」と回答。夫婦げんかをする人が、全体の70.33％（2110人）に上りました。子どもがいる家庭でのけんか率も同様に約7割と高かったほか、年代別では20代が「けんかしない」傾向が強かったことが明らかに。同社は「若い世代ほど“対立を避ける夫婦像”も見え始めています」と分析しています。

では、夫婦げんかをしない「理由」とは、どのようなものなのでしょうか。

「パートナーと夫婦げんかをしない」と回答した890人のうち、ランダム抽出した男女100人（男性46人、女性54人）に「なぜ夫婦げんかをしないのか」を聞いた結果（複数回答）、最多となったのは「普段からコミュニケーションを取っているから」（44人）でした。次いで「感情的にならないようにしているから」（27人）、「けんかではない話し合いをするから」（23人）と続いています。

同社によると「夫婦げんかをしない理由」として寄せられた声には、2つのタイプがあったとのこと。一つは「普段からコミュニケーションしている」「言いたいことは“お願い”の形で伝えている」といった「建設的なタイプ（円満傾向）」、もう一つは「けんかをする気力がない」「話し合いを諦めている」「言っても無駄だから我慢する」といった「危ういタイプ（潜在リスクあり）」と指摘しています。

なお、「今後、夫婦げんかをしないままだとどうなると思うか」を聞くと、「現状のままだと思う」が78人、「いつか爆発すると思う」が62人だった一方で、圧倒的トップとなったのは「どうなるか分からない」（117人）だったということです。

調査結果を受けて、同社は「“けんかがない＝平和”ではなく、“諦めや疲れ”による静かな分断”であるケースも多いことが明らかになりました」とコメントを寄せています。

夫婦げんかを「しない」皆さん、夫婦関係は「円満だ」と言えますか？ それとも……？