¥¦¥§¥¹¥È¥Þ¥ó¥¢¥È¥ê¥¨ ¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤«¤é1¥«·î¤Ç´°Çä¡¡À®¸ù¤òº¸±¦¤¹¤ë¡Ö½éÆ°¡×¤ÎÀïÎ¬¡¡
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¦¥§¥¹¥È¥Þ¥ó¥¢¥È¥ê¥¨¤¬¡Ö¥µ¥ó¥È¡¼¥ó ¥Ö¥í¥ó¥¸¥ó¥°¥É¥í¥Ã¥×¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢È¯Çä¤«¤é1¥«·î¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£
ºß¸ËÀÚ¤ì¸å¤ËºÆÈÎ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ä¾®ÇäÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÆÈÎ¤Ë¸þ¤±¤Æ1Ëü5000¿Í¤Î¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤¬È¯À¸¤·¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥×10À½ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥§¥¹¥È¥Þ¥ó¥¢¥È¥ê¥¨¤¬¡Ö¥µ¥ó¥È¡¼¥ó ¥Ö¥í¥ó¥¸¥ó¥°¥É¥í¥Ã¥×¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢È¯Çä¤«¤é1¥«·î¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£
ºß¸ËÀÚ¤ì¸å¤ËºÆÈÎ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ä¾®ÇäÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÆÈÎ¤Ë¸þ¤±¤Æ1Ëü5000¿Í¤Î¥¦¥§¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤¬È¯À¸¤·¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥×10À½ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2·î¡¢¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£Çä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥í¥ó¥¸¥ó¥°¥É¥í¥Ã¥×¡Ê¥ê¥¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤Î¥Ö¥í¥ó¥¶¡¼¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Þ¥ó¥¢¥È¥ê¥¨¡ÊWestman Atelier¡ËÁÏ¶È¼Ô¤Î¥°¥Ã¥Á¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Ö¥í¥ó¥¸¥ó¥°¥É¥í¥Ã¥×¤Ë»²Æþ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÊÂ¤ÖÀ½ÉÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¾¤ËÂ¾¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ØËÜÊª¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡½¡½È©¤ÎÅ¯³Ø¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¿Í¡¹¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÈ©¿§¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉý¹¤¤¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
È¯Çä¤È½éÆ°¤ÎÀ®¸ù
¥¦¥§¥¹¥È¥Þ¥ó¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï2·î¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥È¡¼¥ó ¥Ö¥í¥ó¥¸¥ó¥°¥É¥í¥Ã¥×¡×¤ò4¿§Å¸³«¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï58¥É¥ë¡ÊÌó8500±ß¡Ë¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¥»¥Õ¥©¥é¡ÊSephora¡Ë¤ÎÅ¹Æ¬ÀµÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÊÂ¤ó¤À¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥Ò¥å¡¼¥º»á¤Ê¤ÉTikTok¤Ç¤Î»Ù»ý¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£È¯Çä¤«¤é1¥«·î°ÊÆâ¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´°Çä¤Ï¸«½Ð¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¹¥ºàÎÁ¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÇä¾å¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤â°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·7·î¤Ëºß¸Ë¤òÊä½¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Þ¥ó¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï²Æ¤Î´ü´Ö¤ò³èÍÑ¤·¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë³Î¼Â¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¿·µ¬¸ÜµÒ¤¬Â¿¤¯Î®Æþ¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Þ¥ó¥¢¥È¥ê¥¨¤ÎCMO¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Æ¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤â¥ê¥í¡¼¥ó¥Á¤ËÈó¾ï¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯ÇäÅö½é¤ÎÀª¤¤¤Ç½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡ØÆü¤ÎÌÜ¤ËÅö¤Æ¤ë¡Ùµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£
¥µ¥Þ¡¼¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¾®ÇäÀïÎ¬
¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç°ìÏ¢¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¥¤¡¼¥¹¥È¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÅ¹¡Ö¥¢¥é¥â¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊA La Mode Shoppe¡Ë¡×¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Þ¥ó»á¤È¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¿ôÀé¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÁ°È¾¤Ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¸þ¤±¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¡¢¤½¤Î¸å¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥í¥ó¥¸¥ó¥°¥É¥í¥Ã¥×¤ÎºÆÈÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡¢Ä¾¶á¿ô¥ö·î¤ÇÅ¹ÊÞ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÈþÍÆ¥ê¥Æ¡¼¥é¡¼¤Ø¤ÎË¬Ìä¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ËÂ³¤¡¢8·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¨¥Ì¥±¡¼¡ÊSpace NK¡Ë¡¢9·î¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Î¡¼¥É¥¹¥È¥í¡¼¥à¡ÊNordstrom¡ËÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±Å¹¤Ï¿·¤¿¤Ë²þÁõ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥í¥¢¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£
¥¦¥§¥¹¥È¥Þ¥ó»á¤È¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó»á¤ÏºÆÈÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇä¾åÍ½Â¬¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆÆþ²Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ1Ëü5000¿Í¤Î½çÈÖÂÔ¤Á¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¶¦Í¤·¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥×10À½ÉÊ¤ËÆþ¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀµ³Î¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¿ôÎÌ¤òÀ¸»º¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢º£¸å³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¾ï¤Ë¡Ø¤É¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¿¤Ó¤ë¤«¡Ù¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ä¾´¶¤â¾¯¤·¤¢¤ë¤·¡½¡½¥°¥Ã¥Á¤Î´¶³Ð¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ËÎò»ËÅª¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ä¡¢¾®Çä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¨¶È¡¢¤½¤·¤Æ°ìÄê¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¹¥È¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Î¸¶Ê¸¡§With a restock, Westman Atelier¡Çs bronzing drops hope to get their moment in the sun¡Ï
Emily Jensen¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¡§¿ùËÜ·ëÈþ¡Ë