“ブレない自分”を確立。サンフレ大迫敬介の着実な成長を代表スタッフも認める「自分のルーティーンを持ちつつある」
ミヒャエル・スキッベ監督の就任後、J１リーグで2022年と23年が３位、24年が２位と着実にタイトルに迫っているサンフレッチェ広島。今季は優勝候補筆頭と位置づけられたが、思うような快進撃を見せられずに苦しんでいる印象だ。
８月20日のヴィッセル神戸との上位対決は０−１で敗戦。再浮上を狙うべく、23日の東京ヴェルディ戦に挑んだ。
この日はキャプテンの佐々木翔が出場停止。最終ラインの統率役が不在となるなか、最後尾に位置する日本代表GK大迫敬介の一挙手一投足がより重要視された。
「中２日だったので、みんな身体も重いだろうし、足が止まる時間も絶対に多くなるんだろうなと思った。そういう時に後ろが崩れないことが今季、自分自身が掲げているテーマ。僕らは失点数も少ないですし、後ろの我慢強さには自信を持っています」と、26歳になった守護神も胸を張ってピッチに立った。
開始早々の６分にリスタートから中野就斗が先制ゴールを挙げ、優位な状況に立てたこともあり、広島守備陣の安定感はより一層、磨きがかかった。
もっとも、ヴェルディにボール保持率で上回られ、決定機も作られた。最たるものが、前半終了間際の齋藤功佑のシュート。福田湧矢の折り返しに齋藤がフリーで反応した形だったが、荒木隼人が身体に当てて、大迫が頭でクリアした。
「僕の前に隼人が足を出して軌道を変えてくれたので、隼人がいなかったらやられていた。みんなで守った結果だと思います」と大迫は仲間に心から感謝した。
後半に入って広島は、中村草太のドリブル突破からのゴールで２点目をゲット。終盤には新井直人の直接FK弾も生まれ、３点をリード。優位に試合を運んだが、やはりヴェルディに詰め寄られるシーンはあった。そこで次々と立ちはだかったのが大迫だ。
特に後半アディショナルタイムの唐山翔自のヘディングシュートを、右手一本で阻止したプレーはまさに圧巻。７月のE-１選手権の韓国戦で、日本を大会連覇へと導いた勇敢なパフォーマンスを想起させるものがあった。
結局、試合は３−０で終了。クリーンシートの広島は佐々木不在のなか、J１最少失点の「19」をキープした。27試合で19失点というのは、そう簡単に叩き出せる数字ではない。それだけ大迫の存在が光っているということでもある。
そんな守護神の着実な成長を認めているのが、代表の下田崇GKコーチである。
「もしかしたら、東京五輪代表時代はそうじゃなかったかもしれないですけど、今の大迫は自分のルーティーンみたいなものをしっかりと持ちつつある。『どういう状況でも、自分はこうやって試合を迎えるんだ』というのを持っているので、試合に出れる・出れないで崩れなくなっている。それが大きいと思います」
今の代表には、鈴木彩艶（パルマ）というファーストチョイスのGKがいて、2026年北中米ワールドカップ・アジア最終予選で大迫の出番は、出場権獲得後の６月のインドネシア戦だけだった。E-１にしても、ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）、早川友基（鹿島）と順番にピッチに立ち、大迫は最後の韓国戦だけに出場することになった。
このように出番は非常に少ないものの、数少ないチャンスが訪れた時、自分の持てる力をすべて出せなければ、代表の地位は死守できない。それを本人も2019年からの７年間で痛感しているからこそ、“ブレない自分”を確立させようと努めてきたのだろう。
「代表に呼んでいるゴールキーパーは、シュートを止める力はもちろんのこと、それ以外で連係の部分、最終的な判断の部分が総合的に高くないといけないですね。
むしろ僕はシュートセーブ率のデータとかはほとんど見ていなくて、重視しているのはシュートを止められている理由ですね。ディフェンスラインの背後に飛び出すところ、どういう体勢、身体の向きで対応しているのかといったところをチェックしています」
下田GKコーチはこういう話もしていたが、大迫はあらゆる面で基準が上がっていて、だからこそ、ヴェルディ戦のような抜群の安定感を発揮できるのだ。
欧州で奮闘している鈴木からレギュラーポジションを奪うのはハードルが高いものの、今の大迫ならその状況をエンジョイして前進できるのかもしれない。そうやって2026年W杯に突き進んでくれれば理想的。もちろん、その前にチームでタイトルを取ることが先決だ。
広島はまだJ１優勝の可能性が十分あるし、ここから天皇杯、ルヴァンカップ、アジア・チャンピオンズリーグエリートも控えている。そこで大迫が突き抜けたパフォーマンスを見せることは極めて重要だ。今後もその動向から目が離せない。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
