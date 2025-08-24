ロシアによるウクライナ侵略は、２４日で開始から３年半となる。

和平や停戦の実現が見通せない中、両国間で唯一活発に行われているのが捕虜交換だ。長い捕虜生活を終えたウクライナ兵と、帰りを待ち続けた家族たちが、涙の抱擁で再会を果たしている。

（ウクライナ北部チェルニヒウ 倉茂由美子）

１４日午後、元捕虜の兵士らを乗せたバスが北部チェルニヒウの病院に到着すると、集まっていた大勢の捕虜の家族らから「お帰り」という歓声と拍手がおきた。当局からすでに解放の連絡を受けた家族もいれば、バスの中に家族の姿があることを願って、名前を叫ぶ人もいる。侵略後、６７回目の捕虜交換となったこの日は、民間人を含む８４人が帰還した。

「パパ！ パパ！ パパ！」

キリル・トゥルコマン君（９）は、父親のマクシムさん（３１）の元へ走り、泣きながら抱きついた。自宅がある南部ミコライウから、解放を信じて駆けつけていた。

海兵隊員のマクシムさんが南東部マリウポリで捕虜になってから３年４か月が過ぎていた。妻アンナさん（２９）は「本当に長い間待ち続けた。まだ夢を見ているよう」と声を震わせた。