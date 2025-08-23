G大阪vs横浜FC スタメン発表
[8.23 J1第27節](パナスタ)
※19:00開始
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 20 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
MF 7 宇佐美貴史
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 51 満田誠
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
MF 47 ファン・アラーノ
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 42 南野遥海
監督
ダニエル・ポヤトス
[横浜FC]
先発
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 34 小倉陽太
MF 48 新保海鈴
MF 90 アダイウトン
FW 91 ルキアン
控え
GK 21 市川暉記
DF 5 福森晃斗
DF 22 岩武克弥
DF 70 細井響
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
FW 9 櫻川ソロモン
FW 15 伊藤翔
FW 33 室井彗佑
監督
三浦文丈
※19:00開始
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 20 中谷進之介
DF 21 初瀬亮
MF 7 宇佐美貴史
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 51 満田誠
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
MF 47 ファン・アラーノ
FW 42 南野遥海
監督
ダニエル・ポヤトス
[横浜FC]
先発
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 4 ユーリ・ララ
MF 8 山根永遠
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 34 小倉陽太
MF 48 新保海鈴
MF 90 アダイウトン
FW 91 ルキアン
控え
GK 21 市川暉記
DF 5 福森晃斗
DF 22 岩武克弥
DF 70 細井響
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
FW 9 櫻川ソロモン
FW 15 伊藤翔
FW 33 室井彗佑
監督
三浦文丈