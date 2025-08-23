[8.23 J1第27節](パナスタ)

※19:00開始

<出場メンバー>

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 3 半田陸

DF 20 中谷進之介

DF 21 初瀬亮

MF 7 宇佐美貴史

MF 16 鈴木徳真

MF 17 山下諒也

MF 51 満田誠

MF 97 ウェルトン

FW 23 デニス・ヒュメット

控え

GK 1 東口順昭

DF 4 黒川圭介

DF 5 三浦弦太

MF 10 倉田秋

MF 27 美藤倫

MF 44 奥抜侃志

MF 47 ファン・アラーノ

FW 11 イッサム・ジェバリ

FW 42 南野遥海

監督

ダニエル・ポヤトス

[横浜FC]

先発

GK 24 ヤクブ・スウォビィク

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 16 伊藤槙人

DF 30 山崎浩介

MF 4 ユーリ・ララ

MF 8 山根永遠

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 34 小倉陽太

MF 48 新保海鈴

MF 90 アダイウトン

FW 91 ルキアン

控え

GK 21 市川暉記

DF 5 福森晃斗

DF 22 岩武克弥

DF 70 細井響

MF 28 熊倉弘貴

MF 39 遠藤貴成

FW 9 櫻川ソロモン

FW 15 伊藤翔

FW 33 室井彗佑

監督

三浦文丈