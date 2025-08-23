◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２２日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で２日ぶりにスタメンに名を連ねた。試合前にはロバーツ監督が取材に応じ、大谷の次回登板について「おそらく水曜になるだろう」と、予定通りに２７日（同２８日）の本拠地レッズ戦になる見込みとなった。この日は本拠地で、大谷が昨季に達成した「５０―５０」を記念したボブルヘッドの来場者配布が予定されている。

この日は、ゲーム差「１」の２位・パドレスとの今季最終３連戦の初戦。シーズン通算対戦成績７打数２安打の先発・ダルビッシュ有投手（３９）との日本人対決にも注目が集まる。

大谷は２０日（同２１日）の敵地・ロッキーズ戦が、メジャー通算１０００試合目で二刀流出場。だが、自己ワーストタイ被安打９の４回５失点で今季初黒星を喫した。４回に右太ももに打球が直撃するアクシデントに見舞われ、出場は続行したが、８回に代打が送られて途中交代。試合後には、「しっかりと明日以降も経過を観察しながらやりたい。きちんとケアをして、通常の状態に早く戻れるように努めたい」と話していた。

前日の同４戦目は、“産休制度”を利用した４月１８、１９日（同１９、２０日）の敵地・レンジャーズ戦以来１２４日ぶりに欠場。今季最長１３連戦で迎える大一番に向け、完全休養に努めていた。