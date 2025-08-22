²èÁüÄó¶¡¡§¤¹¤º¤³¡Ê¡÷suzukopopopopo¡Ë¤µ¤ó

¡Ö²ÆµÙ¤ßÃæ¤ÎÊì¿Æ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤¡Àï»Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Êì¿Æ¤ÎÇØÃæ¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ÈX¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£


¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û349.2Ëü²óÉ½¼¨¡¢11Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î­àÊì¤ÎÇØÃæ­á


X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¹¤º¤³¡Ê¡÷suzukopopopopo¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯7·î24Æü¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä£±¿Í¤Î½÷À­¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¡£

¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÉð´ï¤ä½â¤òÁõÈ÷¤·¤¿­àÍ¦¼Ô­á¤Î¤è¤¦¤Ê¸å¤í»Ñ¡£ÎÏ¶¯¤¯¡¢°Ò¸·¤¬Éº¤¦°ìËç¤À¡£

¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤¹¤º¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤»ÐÄï¤ò°é¤Æ¤ë2»ù¤ÎÊì¡£ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëµÙÆü¤Î¸á¸å3»þ¤´¤í¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£

ÇØÃæ¤òÊ¤¤¦´Ý¤¯¤ÆµðÂç¤Ê²ÙÊª¤Ï´Ê°×¥Æ¥ó¥È¡¢¤½¤ì¤ÈÇØÃæ¤Î·ä´Ö¤Ë¶´¤ß¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿åÅ´Ë¤¡£

¸ø±à¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¿åÍ·¤Ó¤ò¤·¤¿¸å¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¤¹¤º¤³¤µ¤ó¤ÎÉþ¤Ï¤º¤ÖÇ¨¤ì¤À¡£

¡Ö¤«¤Ã¤±¤¨¡¢¤«¤Ã¤±¤§¤è¡×

»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤Æü¡¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£

ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦Ë»¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤Îí÷¤·¤¤ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢»Ò¶¡¤ÏÂç¤­¤¯°é¤Ä¤Î¤À¤í¤¦¡£

²þ¤á¤ÆÂº·É¤ÎÇ°¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç11Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢

¡Ö¥Æ¥ó¥È¤Î¥·¡¼¥ë¥É´¶¡×
¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¤Ê¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤ËÍ¦¼Ô¡×
¡Ö¤«¤Ã¤±¤¨¡¢¤«¤Ã¤±¤§¤è¡×
¡ÖÍê¤â¤·¤¤ÇØÃæ¡×
¡Ö²ÆµÙ¤ß½ªÎ»¸å Êì¿Æ¤Î²ÆµÙ¤ß¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡¢º£Æü¤â¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×

¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

ÉáÃÊ¤Ï­à¸ÉÆÈÀï»Î­á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¤Ë¡¢´ò¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤º¤³¤µ¤ó¡£

8·î¤â¤¤¤è¤¤¤è²¼½Ü¡£¤¢¤È¾¯¤·¡¢¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤¹¡ª¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë