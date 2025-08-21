第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は21日、甲子園球場で第14日が行われた。準決勝第1試合は日大三（西東京）、第2試合は沖縄尚学（沖縄）が勝利し、23日の決勝で激突。中学生の全国大会との偶然の一致が、ネットで話題となっている。

甲子園の準決勝2試合は、ともに白熱の好勝負だった。

第1試合は日大三がタイブレークの延長10回に2点を挙げ、県岐阜商（岐阜）を振り切った。第2試合は沖縄尚学が1-4から山梨学院（山梨）を逆転で撃破した。

23日は東京と沖縄による頂上決戦。実は中学生の全国大会でも同じ展開となっている。

全国中学校体育大会の軟式野球でも、この日は準決勝2試合が行われ、東京の駿台学園と沖縄の宜野座が22日の決勝へ。中学でも東京VS沖縄の頂上決戦となった。

中高全国大会での一致はX上でも話題に。気づいたファンからは「面白すぎるだろ」「すごい！中学も同じだ！」「中学も東京沖縄対決ですか」「甲子園も！！！ 中学野球も！！！」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）