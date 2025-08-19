¡Ö¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥µ¡¦¥¬2¡×¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊÁ´3´¬¤¬Éü¹ïÌ¤¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿Ï¢ºÜ»þ¤ÎÈâ³¨¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ
¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥µ¡¦¥¬2 I -¹ÄÄë¥¸¥§¥éー¥ëÊÔ- 1,980±ß
¡¡Éü´©¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¡¢RPG¡Ö¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥µ¡¦¥¬2¡×¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊÁ´3´¬¤òÉü¹ïÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤ÎÇÛÁ÷»þ´ü¤Ï10·î²¼½Ü¤«¤é12·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ1,980±ß¡ÊÁ´´¬¥»¥Ã¥È 5,940±ß¡Ë¡£
¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡Ê¸½¡§¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬È¯Çä¤·¤¿RPG¡Ö¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥µ¡¦¥¬2¡×¤ò¡¢ÍÕ·î¤Þ¤æ¤ß»á¤ÈÌÌÆ²¤«¤º¤»á¤¬Á´3´¬¤Î¹½À®¤Ç¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿ºîÉÊ¡£1994Ç¯¤«¤é95Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥²ー¥à»ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ Magazine¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî¥²ー¥à¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¹ü»Ò¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¥Þ¥ó¥¬ÈÇÆÈ¼«¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢Éý¹¤¤ÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÉü´©¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ËÜ¥·¥êー¥º¤¬¡¢º£²óA5¥µ¥¤¥º¤Î¿·ÁõÈÇ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¡£Å¸³«Åö»þ¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥«¥éー²è¹Æ¤òºÆÏ¿¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ì¤¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿Ï¢ºÜ»þ¤ÎÈâ³¨¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥µ¡¦¥¬2 II -ÍÃÊ¼¹ÄÄë¥ª¥é¥¤¥ª¥óÊÔ- 1,980±ß
¥í¥Þ¥ó¥·¥ó¥° ¥µ¡¦¥¬2 III -ºÇ½ª¹ÄÄëÊÔ- 1,980±ß
(C) SQUARE ENIX