Ä«ÁÒ³¤¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎUFC2Ï¢ÇÔ¡Ä¥»¥³¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤¬¼Õºá¡Öº£¤ÏÈãÈ½¤ä°Õ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì³ú¤ßÄù¤á¤Þ¤¹¡×
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC319¡×¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥·¥«¥´¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¡£¸µRIZIN¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄ«ÁÒ³¤¡ÊJAPAN TOP TEAM¡Ë¤¬¡¢UFC2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2R¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥ÈÉé¤±¡£2ÀïÏ¢Â³°ìËÜÉé¤±¤ÇUFC2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë³¤¤Î¥»¥³¥ó¥É¿Ø¤¬SNS¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡2ÀïÏ¢Â³¤Ç°Ì´¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1R³«»Ï¤«¤é¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¤ÎÃæ±û¤òÀ©¤·¤Æ¡¢¾å¼ê¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê1Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¥Ã¥¯¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Æ¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤òµö¤·¤¿¡£2RÅÓÃæ¤Þ¤Ç¾å¼ê¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê1Ê¬20ÉÃ¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤òµö¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤ò¶Ë¤á¤é¤ì¤Æ¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¤Ü¤¦Á³¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿½À½Ñ¥³¡¼¥Á¤ÎÃÝ±ºÀµµ¯¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬¤ºÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Î¾®ÁÒÕòÍµ¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤Çº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÈãÈ½¤ä°Õ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì³ú¤ßÄù¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀäÂÐÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£