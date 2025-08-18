この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

概要と新刊紹介?あなたの心を守るために

精神科医が教える【うつ病の人がやった方が良い８つのこと】

精神科医・臨床心理士、公認心理師が語る「晴れた月曜・回復期が危険」…自殺に関する9つの事実

生活に役立つメンタルヘルス「趣味は楽しめても仕事は無理な鬱病もある」誤解と偏見に警鐘

チャンネル情報

このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/