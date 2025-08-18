精神科医・臨床心理士・公認心理師が提言「“まだまだいける”は要注意！心が壊れる7つの限界サイン」
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル『生活に役立つメンタルヘルス』が新たな動画「我慢の限界の7つのサイン」を公開。精神科医・臨床心理士・公認心理師の立場から、日常生活や職場、家庭で我慢を続ける人々に「“まだまだ頑張れる”と思っていても、それは限界のサイン」と訴えた。動画では近年注目される“感情労働”についても丁寧に解説され、「肉体労働や頭脳労働と異なり、感情を押し殺し続ける仕事や家庭内の気遣いが心の負担になる」と指摘。こうした忍耐が日々続くことで、やがて心身に危険な兆候が現れると警告した。
動画内では「我慢の限界が来ているとき、体は必ずSOSのサインを出します」として、そのサインを7つにまとめて紹介。1.歯の痛み 2.食欲がコントロールできない 3.腹痛や下痢、便秘といった腸のトラブル 4.肌荒れや脱毛など見た目の変化 5.血圧の上昇 6.原因不明の息苦しさ 7.イライラや突然の涙など感情の乱れ、という具体例を挙げた。「ストレスは口や歯、肌、腸、心にまで及び、免疫力低下や過敏性腸症候群・うつ状態の引き金となる」とし、「自分の本音を押し殺していないか、体の変化に注意して」と強調している。
また、「我慢は人生で大切な一面もあるが、しすぎると筋トレで筋肉が断裂してしまうのと同じ」と独自の視点で説明。「心が壊れそうなとき、誰も責任を取ってくれるわけではなく、自分の心は自分で守るしかない」と警鐘を鳴らした。
動画の締めでは「今回紹介したサインに気づいたら、まだまだ頑張れると思わず、つらい時は逃げたり、周りの人に助けを求めることを考えてください」と呼びかけ、「人生には耐えるだけでなく、逃げる・助けを求める勇気が心を守る大切なこと」とまとめた。またチャンネルが書籍化【精神科医とカウンセラーが解きほぐす、自分では気づけないうつのケツロン】されたことも紹介し、「うつを中心に心の問題をやさしく解きほぐす内容」だとアピール。体と心からのSOSに敏感に、大切な自分自身を守ろうと締めくくった。
このチャンネルでは、精神科医とカウンセラーが「生活に役立つメンタルヘルス」の情報を発信するチャンネルです。うつ病、パニック障害、統合失調症、などの精神疾患に関することだけでなく、発達障害やストレスケア、心理学など様々なことについて発信していきます。ミーデン株式会社運営https://meden.co.jp/