¡Ú¥Î¥¢¡Û²¦¼Ô£Ë£Å£Î£Ô£Á¡¡´ÝÆ£ÀµÆ»¤È£³£°Ê¬Ä¶¤¨·ãÆ®À©¤·£Ö£±¡Ö²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡Ä¡×
¡¡¥Î¥¢£±£¶Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô£Ë£Å£Î£Ô£Á¡Ê£´£´¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¡¦´ÝÆ£ÀµÆ»¡Ê£´£µ¡Ë¤È¤ÎÌÁÍ§ÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï£²·î¤Ë¡¢Ìó£±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¥Î¥¢¤ØÉüµ¢¡£Àè·î£²£°Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç·ý²¦¤òÇË¤ê¡¢£²£°£±£´Ç¯£±·î°ÊÍè¤ÎÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤òÂ×´§¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¸å¤Ë´ÝÆ£¤«¤éÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤µ¤ì¡Ö¥Þ¥ë¥±¥ó¡×¤Ç¤Î²¦ºÂÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ¾¼Ô¤¬°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¡¢£³£°Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÇ®Àï¤È¤Ê¤ë¡£½ªÈ×¤Ë£Ë£Å£Î£Ô£Á¤¬¥Ð¥º¥½¡¼¥¥Ã¥¯¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤â£³¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£Ä¾¸å¤ËÉ¬»¦¤Î£ç£ï¡¡£²¡¡£ó£ì£å£å£ð¤ò»Å³Ý¤±¤¿¸å¡¢¶¯¤ì¤Ä¤ÊÄ¥¤ê¼ê¤ò¸«Éñ¤¦¡£¤½¤·¤ÆºÆ¤Ó£ç£ï¡¡£²¡¡£ó£ì£å£å£ð¤ò¤µ¤¯Îö¤·¡¢´ÝÆ£¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢£²¿Í¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Ç·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤¤°®¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ï¡Ö¡Ê¥Î¥¢¤Î´úÍÈ¤²¡Ë£²£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢´ÝÆ£¤µ¤ó¤È£Ç£È£Ã¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¡Ø¿·À¤Âå¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢º£Æü¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿²¶¤¬¥Ð¥«¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö²¶¤¬ÀèÆ¬ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥Î¥¢¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤é£Î¡½£±¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡£°Â¿´¤·¤Æ²¶¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£