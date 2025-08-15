あなたがいるとこっちの仕事がなくなるよ…「誉め言葉」のつもりが誤解を招き、仕事をしなくなった部下…上司として踏むべき「適切な解決ステップ」

誉め言葉のつもりで発した一言がちょっとした誤解を招き、部下が仕事を放棄するように……。最近では、部下が一丸となって示し合わせ、上司の指示を無視することもあるといいます。こんなとき、上司としてどのように対処するのが適切なのでしょうか。本記事では、加藤京子氏による著書『部下からの逆パワハラで“もう無理”と思ったときに読む本 悩める上司への処方箋』（日本能率協会マネジメントセンター）より一部を抜粋・再編集して、部下からの逆パワハラに悩む上司を救う「3つの対処法」について、具体的に解説します。

部下からの逆パワハラ、一体どうすれば…!?

【事例】そんなつもりでいったわけではないのに、あなたのせいで仕事に来なくなった部下がいます

ちょっとした誤解から、ひねくれてしまって、仕事をしなくなった部下がいます。最近では、集団と示し合わせて、指示を無視することが多くなりました。この問題、なんだか嫌な感じがします。これ以上大きくしたくないのですが、どうしたらよいか、あなたは憂鬱です。

企画部門のアシスタントHさんは、とても優秀です。快活なキャラクターも相まって、部内のムードメーカーとしての貢献は多大です。あなたは、とても頼りにしています。

ある日、悪気なく誉め言葉のつもりで、「Hさんがいると、自分の仕事がなくなってしまうね〜」と伝えたことがあります（Hさんが優秀だということの比喩的な表現のつもりでした）。

ところが、これを境に、Hさんは、指示した仕事を終えずに帰社したり、約束した期日を守らなくなったりし始めました。業務上の指示をすると、「私、忙しいので、別の人にお願いしてください」ということがあります。周囲のメンバーも意図的に、たらい回しして業務上の指示を拒否します。

この部門でのHさんの影響力、結構大きいようです。最近では、全体の仕事の遅れが目立つようになって、あなたが残業しなければいけなくなりました。

部下のタイプ

表面的には快活で優等生タイプですが、やや被害妄想的で、自分の立場や評価が低い、または自分の努力や貢献が正当に評価されていないと感じると、上司に対して逆転的な態度を取ることがあります。

上司（あなた）の気持ち

なんとかしたい、誤解を解きたい、そんなつもりじゃなかったのに……と焦りますが、とはいえ、それがきっかけで、仕事を放棄するなんて……「せめて、仕事はちゃんとやってほしい」です。

すれ違いポイント

●あなたは、「褒めた」

●部下は、「けなされた」

です。コミュニケーションの意図が、発信者の意図通り伝わっていないことは、よくある話です。一見褒め言葉のようで、本人の不安やプライドを刺激してしまったパターンです。厳しい指導が、ハラスメントであると誤解されることがありますが、冗談・励まし・親しみがハラスメントと誤解されることがあることも知っておくべきでしょう。

ここでは、適切な距離感を意識することでトラブルを回避していかなければなりません。加えて、それが発端で「集団行為」に発展しているというところも厄介です。

（部下の）言動の検証

たとえ、双方の行き違いがあったにせよ、意図的に仕事をしない、というのは、労働契約の原点に立ち返ると問題行動といえます。

会社側は、賃金を支払う対価として、社員に対して、指揮監督を行っていますので、賃金を得ているにもかかわらず、労務の提供を拒否する人を雇う必要はありません。合理的な理由なく、業務指示命令に従わないのは「服務規律違反」ともいえます。

部下への3つの対処法（a、b、c）とは？

a. 確認する：まず「誤解を解く」

とはいえ、いきなり「違反」を責めると角が立ちそうです。あなたの言葉に対する誤解があったことは確かですので、「そういう意味ではない」ということは、きちんと伝えましょう。言葉不足／説明不足を補う形です。

上司は、職責上、年齢的にも、「教えてもらう経験」が少なくなります。誤りや矛盾に気づいたとき、ましてや失敗したとき、頭を下げることを躊躇してしまいます。ですので、

「この前、君のこと優秀すぎて私の仕事なくなるっていったけど、本音では本当は頼りにしているし、君の仕事ぶりは、チームにとって欠かせないってことです。もし気を悪くしたのであれば申し訳なかった」

「『Hさんがいると、自分の仕事がなくなってしまう』ではなくて、そのくらいHさんは、機転が利いて、仕事ができるよという意味だったんです」

という感じです。ここでのポイントは「余計な正当化は避け、素直に詫びる」です。

b. 境界線をつくる：「部分的に」謝る

一方、謝り方には少し境界線を引きましょう。「全面的」に謝るというより、「部分的」に「条件をつけて」謝ってください。

「あなたを、ないがしろにしているように聞こえてしまった」という点については、申し訳なかったね、です。お互いの見解の「食い違い部分」がクローズアップできるような言葉を選んでください。つまり、伝達したい内容の範囲・条件を付すことです。全面謝罪ではないということです。

部下の職務放棄については、部下に非があるのですから、そこは別という意図です。表情・態度についても、冷静さを心掛けましょう。

また、すんなり誤解が解ければよいですが、猜疑心の強いタイプはどれだけ言葉を尽くしても「それ本心？」「今更、言い訳して」となりがちです。「すぐに信じてもらえなくてよい、でも私は君をチームにとって大切な存在だと思っているし、それをこれから少しずつ行動で示していきたいと思います」……と急がず諦めない姿勢を示します。

c. 結節点をみつける：「業務遂行」を目標に

誤解が解ければ「対個人」の関係性は改善すると予想されますが、ここで厄介なのは、既に集団行動にまで影響を及ぼしていることです。

1．過去にもこういうことがなかったか、検討する

再発防止に向けては、何気なく放った言葉で過剰反応されることを視野に置きながら、次のようなことに気をつけてください。

・冗談でも仕事に関わる発言には注意する

→「手を抜いてもいいよ」「適当でいいよ」はNGワード

・誤解される可能性を考える

→「ジョーク」と「指示」の境界を明確にする

・部下の性格を考慮する

→冗談を真に受けやすいタイプの部下には、慎重に言葉を選ぶ

2．目標を「業務遂行」に向ける

・これからどうやって仕事を進めるかについても考えてもらいましょう。勿論、Hさんが得意なことを活かせるとしたら、本来やってもらいたかった仕事についても、話し合いましょう。

・業務の進め方を見直し、部下たちと定期的にコミュニケーションを取る機会を増やしたり、部下たちの意見を尊重したりしながら、リーダーとしての役割を再確認しましょう。

「好き嫌いがあってはいけないのではない、人間だからあってしかるべきである、嫌いでも構わない、しかし、『嫌いという感情が表に出て』業務に支障が生じてしまっていること、ここはいけないことだと感じる、君たちはどうかな？」と、あくまで仕事マターの話し方です。

ここまで、自力で解決できればよいですし、もちろん、他者と情報共有しながらでも構いません。結果として、社員全体が安心して働ける環境が整備され、チームの士気も向上、となればよいです。

3．伝えるべきは、伝える

関係性を修復しながら、どこかのタイミングで、次のことを伝えましょう。

今回の件、Hさんの言動は、労働契約に基づく「労務提供義務、誠実労働義務、職務専念義務」違反であるということ……です。

たとえばこうです。「気持ちを整理する時間が必要であればそれは尊重します。でもチームの一員として、犇般海鮖澆瓩覘瓩箸いα択は、別の話として整理させてください」「今後もこんな状態が続くと、上司として正式な対応を考えざるを得なくなる」といった具合に『行動には責任が伴う』ということを伝えます。

ここまでが、あなたが、あなた自身を守るロジックです。しかし、もし、Hさんの行動が改まらなかった場合には、このまま放置はNGです。「やった者勝ち」の前例をつくってしまいます。

部下の「集団的な行動」（複数の部下が共通の不満を抱えて上司を批判する）は「単独の行為」よりも強い圧力を与えます。組織として正式な対処フェーズに入るのが適切です。直属の上司や人事部、ハラスメント相談窓口と連携を取ってください。

加藤京子

H・Rサポート、株式会社クレドコラ（credocara）代表