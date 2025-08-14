この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube番組「杉江ひろしの航空チャンネル」で、元日本航空機長の杉江ひろしさんとフリーアナウンサーの笠井沙也加さんが、「ハドソン川の奇跡 成功のために機長は何をしたのか？」と題し、2009年に発生したハドソン川の航空機不時着水事故について語り合った。



冒頭、笠井さんが「不時着水しながら全員無事という、その言葉を知って本当に感動しました」と振り返ると、杉江さんは「全員が助かったと聞いて、まあ、ビックリしたんですね」と当時の衝撃を明かす。また、自身も緊急事態を多数経験した元機長として「どうしても着陸できないときは海や川への不時着水も考えていた」と日本やニューヨークで常にシミュレーションしていたことを語った。



事故発生時の流れについて杉江さんは「上昇中に大きな渡り鳥の群れが両方のエンジンに入って、さすがにこれは想定外だった」とし、「エンジンが両方停止した状況で、乗員乗客155人全員を救えたのは奇跡」と解説。そのうえで、「パイロットには二重故障の滑空性能データすら与えられず、五感や“山勘”で判断を下した」と話し、「緊急時に機長はマニュアルから外れてどんな操作をしても許されており、人間力が求められる」と強調した。



冷静沈着な判断で補助電源（APU）を即座に投入したサレンバーガー機長の決断を「これは人間力だ」と称賛。さらに、「どの分野でも、想定外の事態に対応する最後の鍵となるのは“人間力なんです”」と熱く語った。



話題は2016年に公開された映画『ハドソン川の奇跡』にも及び、杉江さんは「主演のトム・ハンクスは本物の機長のようだった」と絶賛。さらに、同作の日本版パンフレットで自身が専門的見地から解説を執筆していることを紹介し、「映画のシミュレーション追及シーンはフィクション。監督のクリント・イーストウッドが“映画には悪役も必要”との意図で加えた」と裏話を披露。「アメリカの事故調査委員会はパイロットを犯人扱いしない。そこが大きな違い」と日米比較も指摘した。



最後に、「技術やハイテク化が進んでも、パイロットの教育や訓練では“人間力”を充実させることが必要」と主張。「どんな知識を選択し、何を決断するか。この事故と映画から学び、生発防止策の構築につなげていってもらいたい」と締めくくった。