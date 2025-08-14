＜動意株・１４日＞（前引け）＝網屋、セカンドＸ、ＦＦＲＩ ＜動意株・１４日＞（前引け）＝網屋、セカンドＸ、ＦＦＲＩ

網屋<4258.T>＝上げ足加速。連日で上場来高値圏を走る展開となっている。自社開発製品「ＡＬｏｇ」を中核とするデータセキュリティー事業とネットワークセキュリティー事業の２部門に特化しＳａａＳを軸にストックビジネスに注力している。業績はサブスクリプションモデルの好調を背景に利益率の向上が会社側の想定を上回っており、１３日取引終了後に発表した２５年１２月期上期（２５年１～６月）決算は営業利益が前年同期比８７％増の４億８６００万円と大幅な伸びを達成、特に４～６月期の伸びが際立っており、これが株価を強く刺激する格好となった。株価は７月末にマドを開けて急騰した後も目先筋の利益確定売りを吸収し、急勾配の５日移動平均線をサポートラインとした強力な上昇波を形成していた。きょうは決算発表を受け上げ足を一気に加速させる格好となった。



セカンドサイトアナリティカ<5028.T>＝急動意。金融や製造業向けを主力に人工知能（ＡＩ）を活用したデータ分析のアナリティクスコンサルティング及び解析システムなどを提供する。トップライン拡大に向けた施策が奏功し、業績は好調に推移している。１３日取引終了後に発表した２５年１２月期上期（２５年１～６月）決算は売上高が前年同期比３９％増の６億５２００万円と大幅な伸びを達成、営業利益は同１０．９倍の８６００万円となった。株価は今月１日に５７３円の年初来高値を形成後は調整を入れていたが、足もとの決算発表を好感する形で上値を見込んだ短期筋の再攻勢を誘っている。



ＦＦＲＩセキュリティ<3692.T>＝ストップ高カイ気配。４～６月期決算受け買い戻しに火が付く。同社はサイバーセキュリティー専業の研究開発型企業で、標的型攻撃に特化した自社開発のエンドポイントセキュリティーソフトが企業のサイバー攻撃対策ニーズを捉えている。１３日取引終了後に発表した２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）決算は営業利益が２億６４００万円（前年同期は２００万円）と大幅な伸びを達成した。これを手掛かりに上値を見込んだ買いを引き寄せた。なお、通期営業利益は前期比１２％増の９億１４００万円を見込んでいる。株式需給面では貸株注意喚起の対象となっており、空売り買い戻しを誘発しやすく株価上昇に向けた思惑を助長している。



出所：MINKABU PRESS